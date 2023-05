ČUO JE JAUKE, PA SE VRATIO DO ŽRTAVA...Šok detalj krvavog pira kod Mladenovca

Uroš Blažić (21) ubio je osam, a ranio 14 osoba u jezivom krvoproliću u okolini Mladenovca, drugom koje je šokiralo Srbiju za manje od 48 sati. Napad se desio u četvrtak oko 23 sata, u trouglu sela Malo Orašje, Dubona i Šepšin, a jedan od očevidaca, Dragan Pavlović, za Informer je ispričao šta se sve odigralo pred njegovim očima.

- Zatečeni smo, u šoku smo svi i ne možemo da poverujemo da se to desilo. Ja sam bio na licu mesta, nekih 30 do 40 metara od mesta pucnjave. Napadač je stao autom, izašao i počeo da puca. Pomislio sam da je pucnjava jer se rodilo neko dete, neko se veseli, to je bila moja reakcija - počinje priču Pavlović, jedan od očevidaca koji su se našli na licu mesta kada je masakr otpočeo.

Kako je napadač bio okrenut leđima, još uvek nesvesan svega što se dešava, Pavlović je začuo jauke i tada se sve pretvorilo u horor.

- Taj što je pucao, bio mi je okrenut malo leđima. Nisam uopšte razmišljao da on puca na nekoga, međutim, krenuo je prema kolima, otvorio vrata da uđe u auto, tada su se začuli jauci... Vratio se nazad do ograde, u tom trenutku sam video da drži automatsku pušku. Vratio se da ih dokusuri - otkriva Dragan u svojoj ispovesti.

