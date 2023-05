MASOVNI UBICA MOŽE DA SE SPASI DOŽIVOTNE ROBIJE! Advokati tumače kolika kazna preti Urošu Blažiću!

Uroš Blažić (20), koji je počinio masovni zločin kod Mladenovca, kada je preksinoć u dva sela ubio osmoro mladih, a ranio 14 osoba, može se kazniti sa najviše 20 godina zatvora ili će biti upućen na lečenje u psihijatrijsku ustanovu zatvorenog tipa.

Ovo objašnjavaju beogradski advokati, koji naglašavaju da je Uroš Blažić još mlađe punoletno lice, pošto još nije napunio 21 godinu.

- Sve ovisi od veštačenja, kako bi se najpre utvrdio stepen njegove zrelosti, da li odgovara njegovim godinama. To treba da proceni komisija veštaka, koji treba da utvrdi njegovo psihičko stanje, da li je on poremećana osoba i da li mu treba izreći meru obaveznog psihijatrijskog lečenja, kao i da li je krivično delo počinio u stanju uračunljivosti ili neuračunljivosti. Moja pretpostavka je da će veštaci da utvrde da je on ovo delo uradio u stanju uračunljivosti, koja je verovatno bila smanjena do stepena bitnog, ali ne i bitno. To nije neuračunljivost. Ima varijanta da je lice bilo uračunljivo i svesno onoga što radi i prihvatio je posledice tog čina šta je uradio - kaže Mrdalj i nastavlja:

- Prva varijanta je da veštaci utvrde da je isti bio uračunljiv čime bi dobio 'jaču" kaznu zatvora. Druga varijanta je da bio smanjeno uračunjiv, čime ne bi mogao dobiti maksimalnu kaznu zatvora već ispod maksimalne. I treća, da je bio neuračunljiv. Ali kada se bude izricala kazna, onda može da mu se se primeni kazna po kojoj bi mu izrečena kazna koja je predviđena za maloletne učinioce krivičnog dela. To znači da bi dobio do 20 godina zatvora - ističe beogradski advokat Dragomir Mrdalj.

On navodi da se Urošu Blažiću može suditi i kao odrasloj osobi.

- Od neuropsihijatrijskog veštačenja zavisi kazna koja će mu se izreći. Neće mu se suditi po Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnog dela već mu se samo kazna može izreći u skladu sa tim zakonom, odnosno neće dobiti doživotni zatvor već kaznu između 10 i 20 god zatvora, a maksimalna je 20. Ako je neuračunljiv, onda se šalje na lečenje - napominje advokat Mrdalj.

Drugi beogradski advokat, koji je zahtevao anonimnost, ističe da po novom Zakoniku o krivičnom postupku za mlađe punoletnike predviđena kazna do 20 godina zatvora, iako je za punoletna lica zaprećena doživotna robija.

- Pošto on u vreme izvršenja krivičnog dela nije napunio 21 godinu smatra se po zakonu mlađim punoletnim licem i ne može biti osuđen na doživotni zatvor već samo na 20 godina, ukoliko je uračunljiv. Ali, on je dao izjavu, priča je zašto je to uradio, onda je on uračunljiv i može mu se suditi - navodi sagovornik.