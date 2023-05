U ovom slučaju će KOSTIN OTAC SNOSITI KRIVICU, ali ipak postoji hipotetička mogućnost da nije kriv

Advokat Rade Knežević rekao je da će otac maloletnog Koste K, koji je počinio nezapamćeni zločin u OŠ "Vladislav Ribnikar", snositi krivicu za nepravilno držanje naoružanja i municije, ako se utvrdi.

"Verovatno će biti utvrđeno da su oružje i municija bili nedovoljno obezbeđeni, ako je do ovakvog događaja došlo", rekao je Knežević.

Objasnio je da postoji hipotetička mogućnost da je maloletnik došao do oružja, a da otac nije kriv, ali je ocenio da je za to šansa mala, i dodao da postoji i krivično delo zanemarivanje vaspitanja deteta, gde može doći do odgovornosti ne samo oca, već i majke.

Kada je u pitanju izazivanje opšte opasnosti kroz prizmu naoružanja, Knežević je objasnio da u našoj zemlji ne postoji odgovornost za drugog u klasičnom smislu da on bude potpuno kriv i da se osudi umesto počionioca zločina.

Na pitanje da li podržava smanjenje granice krivične odgovornosti za maloletnike na 12 godina, on je rekao da podržava i objasnio da u nekim evropskim državama je granica niža od 12 godina.

"Pitanje je da li staviti do 12 ili možda staviti od 10 do 14 godina, i da se proceni od slučaja do slučaja da li je počinilac bio zreo, da ne ponovo ne dođe do slične situacije, ako neko nešto uradi sa 11 godina i 11 meseci", rekao je Knežević.

Rekao je da advokati gotovo jedini iz pravničke struke već duže vreme apeluju da maloletnici prave probleme, ali da je ovo delo najmonstruoznije do sad do strane deteta.

"Maloletnici prave ozbiljna krivična dela, a kazne su blage, po nama su tužilaštvo i sud dosta odgovorni za neke od tih stvari i to treba da se redifiniše izmenom zakona", zaključio je Knežević.

