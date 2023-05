UBICA IZ MLADENOVCA POKUŠAO OD SEBE DA NAPRAVI ŽRTVU, a onda je rekao da je pobio ljude, jer sa njim 'NEMA ZEZANJA'

Uroš Blažić (21) koji je osumnjičen da je u noći između 4. i 5. maja ubio osam osoba, a pokušao da ubije još 12 ljudi na saslušanju u tužilaštvu izneo je zastrašujuće detalje stravičnog zločina i pokušao da od sebe napravi žrtvu!?

Kako mediji prenose, on je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu ispričao šta je prethodilo krvavom piru, ali i do detalja kako je izvršio zločin. Ubica iz Mladenovca naveo je da je u žrtve u Malom Orašju ispalio dva kundaka municije (oko 60 metaka), pa da je nastavio da puca u ljude na koje je naišao u Duboni, a potom i u grupicu koja je sedela u školi i to zato što nisu hteli da mu se izvinu?! Na saslušanju ubica je izneo zastrašujuću odbranu - da je hteo da pokaže da sa njim nema šale i zezanja!

Takođe, kako saznajemo, rekao je i da je znao za ubistvo u školi na Vračaru, ali da taj slučaj nije imao uticaj na njegovu odluku niti je bio okidač da ubije osmoro sugrađana.

- On je ispričao da je imao površne kontakte sa meštanima Malog Orašja i Dubone. Da je neke poznavao, a neke ne. Takođe je rekao da je svojevremeno igrao fudbal sa Milanom Panićem policajcem kojeg je ubio. Rekao je da meštani Dubone i Malog Orašja nisu imali dobro mišljenje o njemu i njegovo porodici i da je u njihovom ponašanju osećao podsmeh, ruganje i ismevanje - kaže izvor.

U svojoj gnusnoj odbrani ubica iz Mladenovca rekao je da do 4. maja nije intenzivno razmišljao o masakru, a kao motiv svog jezivog čina naveo je da je "dok je prolazio pored škole čuo da ljudi pričaju nešto loše o njemu i njegovoj porodici".

- On je ispričao da je bio pun besa i da je otišao u svoju kuću u Šepšin odakle je uzeo pušku, pištolj, veću količinu municije i bombe. Napunio je nekoliko okvira i otišao u Malo Orašje gde je zatekao veću grupu ljudi kako sedi, prošao pored njih peške. Navodno je bio bez puške tada. Tvrdi da mu je neko navodno nešto dobacio, a onda je ušao u kola uzeo pušku koja je bila podešena na rafalnu paljbu i krenuo da puca na ljude. Kaže da ne zna koliko je ispalio municije, već da je imao slepljena dva kundaka (to je oko 60 metaka) - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Blažić je tada ubio pet osoba, mladiće: Marka M. (18), Aleksandara M. (18), N. M. (15), Lazara M. (20) i Nemanju S. (21) koji su se okupili kao bi proslavili to što je Marko posao ujak.

Blažić je tada, kako je ispričao u Tužilaštvu ponovo seo u kola i uputio se ka Duboni. Ispričao je i da je video ubijene i ranjene na zemlji u Malom Orašju, da je znao da ima i živih, ali nije čuo njihove jauke.

Pucao u ljude koji su popravljali kapiju

Duboni je, kako je rekao, naišao na četiri osobe koje su popravljale kapiju i pucao je u njih bez reči. Ceo okvir je ispalio ka njima.

Ponovo je seo u kola. Rekao je da je znao, tj video je ubijene i ranjene na zemlji, a znao je da ima i živih, ali nije čuo njihove jauke. Tada je krenuo ka Duboni i tamo naišao na četiri osobe koje su popravljale kapiju i on je pucao u njih bez ikakve reči, tvrdio je ubica iz Mladenovca na saslušanju.

- Kako je rekao ceo okvir je ispalio ka njima. Direktno je zanišanio u njih i u tom trenutku je još jedan čovek izašao iz kuće. Pucao je i u njega. Video je da su pali na zemlju, sem tog petog što je izašao iz kuće. Samo je nastavio dalje ka školi - priča naš sagovornik.

Blažić je, kako je ispričao na saslušanju u tužilaštvu, nakon ove dve pucnjave otišao do školskog dvorišta u Duboni. Auto je zaustavio nasred ulice, stavio novi okvir na pušku i krenuo da puca na grupu ljudi koji su sedeli na dve klupice. On je pucao nasumično na sve njih.

- Rekao je da mu je bila namera mu se izvinu. Međutim, preplašeni ljudi gledali su ga, kako je opisao ubica sa nevericom. Blažić je tada ubio troje ljudi i više ranio. Tada je utrčao u svoj auto i daje se u beg - kaže naš sagovornik upoznat sa slučajem.

Tada su ubijeni: policajac Milan P., njegova sestra Kristina P. kao i njihov prijatelj Dalibor T. (25).

Bekstvo i skrivanje

On se, kako je ispričao u tužilaštvu, zaglavio u blatu na šumskom putu i tada iz kola uzima pušku, dve bombe i pištolj, a u kolima ostavlja okvire za pušku i pištolj. Tada je bacio i mobilni da ga ne bi locirala policija.

- On je u torbici imao dve bombe i pištolj, a pušku je bacio jer se plašio da će biti primećen sa puškom. Navodno je bio svestan da bi upadao u oči ljudima ako bi nosio pušku. Ukrao je kola i ostavio kod naplatne rampe Mali Požarevac. Tu je ostavio pištolj, ostao je bez municije i za pištolj i pušku, video je taksi da čeka na rampi za naplatu putarine i uleteo na zadnje sedište. Nije znao da je u taksiju putnik, trudnica. Taksisti je rekao da vozi i da će sve biti uredu ako ga budu slušali. Izvadio je bombu, držao je u krilu, a trudnica odvedena u jedno mesto u blizini Uba, posle toga ga je taksista odvezao do sela Vinjište gde ubici živi ujak - kaže naš sagovornik.

Blažić se tada sakrio u kokošinjac koji je na tavanu, gde je, kako je tvrdio ubica iz Mladenovca pronašao dve ručne bombe i jednu automatsku pušku i određenu količina municije.

