PRE MASAKRA NA VRAČARU SPLIĆANIN NAJAVLJIVAO POKOLJ - Jeziva sličnost sa planom dečaka ubice iz 'Ribnikara', FBI ga razotkrio

Uzroci i okolnosti koje su prethodile nezapamćenoj tragediji u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u kojoj je učenik sedmog razreda hicima iz pištolja brutalno likvidirao osmero svojih vršnjaka i radnika obezbeđenja, a ranio šestero učenika i nastavnicu, veoma podsećaju na slučaj iz Splita od pre nekoliko dana.

Naime, pre beogradskog masakra uhapšen je splitski student psihologije (22) zbog prijetnji masovnim ubistvom svojih kolega na Filozofskom fakultetu.

Splitski student je srećom razotkriven uz pomoć FBI, koji su u njegovom telefonu otkrili jezive planove i video snimke studenta koji drži ručnu bombu i preti da će ubiti svoje kolege! Student je završio u istražnom zatvoru. Osnovna razlika između ova dva slučaja je u godinama počinioca i konačnom ishodu, dok su sve ostale okolnosti prilično slične.

Dakle, po dosadašnjim informacijama, dečak (13) iz Beograda potiče iz građanske porodice. Nakon što je uhapšen, otac dečaka ubice rekao je da je znao da se njegov sin osećao odbačeno, ali da nije primetio ništa neobično u njegovom ponašanju, te da mu je sin često govorio da se nije uklapao u društvo.

U splitskom slučaju, porodično okruženje je gotovo identično budući da otac studenta radi kao inspektor u policiji, a majka je doktorka.

Nije poznato da li su roditelji mladića znali da se on oseća odbačeno, ali nema sumnje da je to bio povod njegovim vrlo ozbiljnim pretnjama.

U njima je spominjao korišćenje pištolja marke "Glock", a to je i jedno od službenih oružja hrvatske policije i pitanje je na koji je način došao do oružja iz kojeg je, kako se to vidi iz kasnije pronađenih snimaka, pucao.

Uznemirujući detaljni plan

Kasnijim pretragama njegovog stana i drugih prostora koje koristi, nikakvo oružje nije nađeno. On, srećom, nije imao priliku da ostvari svoje pretnje, zahvaljujući profesionalnosti i savesnosti hrvatskih državnih organa, koji su prepoznali opasnost njegovog ponašanja i naložili njegovo ponovno hapšenje.

Policija je hitno obavila svoj zadatak, a istražni sudija je na osnovu svih dokaza i mišljenja veštaka ocenio da je najsigurnije da mladić završi iza rešetaka istražnog zatvora zbog mogućnosti ponavljanja dela.

Može se samo nagađati šta bi se dogodilo da nije drugi put uhapšen i da je na slobodi dočekao informaciju o beogradskoj tragediji. Podsetimo, 22-godišnji je mladić prvo bio uhapšen nakon što je 11. aprila ove godine na jednoj internetskoj platformi, a kako bi zaplašio grupu svojih kolega, na engleskom jeziku masakr.

Tada je detaljno opisao da će uzeti pištolj Glock 19, mačetu i lovački nož, da će narediti svima u dvorani da vežu svoje noge, profesoru da mu da ključ da može zaključati učionicu, da će blokirati ulazna vrata i da će ubiti dvoje studenata. Napisao je da će to napraviti jer ga niko ne primećuje, da nikome nije stalo do njega i da se nalazi u lošem psihičkom stanju.

Snimao se kako drži bombu dok najavljuje pokolj

Kad je američki FBI očito prateći neke ključne reči na toj platformi iz nekih svojih razloga, otkrio te poruke odmah su obavestili hrvatske kolege te su splitski policajci mladića uhapsili. Tada je nakon ispitivanja bio pušten uz mere opreza, a otvorena je istraga zbog pretnje, te je naložena pretraga telefona i kompjutera, ali je posle sedam dana ponovo uhapšen kad je otkriveno šta se sve nalazi u njegovom telefonu.

Kako je službeno objavljeno, snimio je dva audio-videozapisa sa svojim mobilnim na kojima drži i vrti ručnu bombu M75 govoreći o napadu s ljudskim žrtvama. Na tim snimcima, uz ostalo, govori kako nije hteo da dođe do ovoga, no kad ga već "ljudi je**", onda će se i on malo zaigrati i poigrati s njima. Ističe i kako je očito da "te niko ne shvata ozbiljno dok ne počneš gristi", da samo mora povući osigurač bombe i završava rečima "vidimo se ped*ri...".

Na drugom videu, uz ostalo, napominje kako drži do svoje reči, kako mu je pun "k... drugih i da ga je..." i da će sve imati svoje posledice. Najavljuje u tom snimku u kojem drži bombu i svoj prst na osiguraču iste da "nema povratka", te da nije hteo da dođe do ovoga, da on to nije tražio.