JEZIVO PRIZNANJE MONSTRUMA IZ MLADENOVCA: Razumem dečaka ubicu iz škole na Vračaru - Pred inspektorima izrekao STRAŠAN ISKAZ!

U. B. koji je uhapšen zbog sumnje da je prošle nedelje ubio osmoro i ranio 14 ljudi na saslušanju rekao da dečak (13) koji je ubio devetoro i ranio sedmoro, i on nisu uradili ništa dobro, ali nije zvučao kao da zaista oseća i trunku kajanja", tvrdi izvor

Mladić U. B. (21), koji je osumnjičen da je između 4. i 5. maja u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca ubio osmoro i ranio 14 ljudi izjavio je, kako Kurir saznaje, da razume trinaestogodišnjeg ubicu iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar", koji je samo dan pre njega ubio osam vršnjaka i čuvara u školi! Izvor Kurira otkriva i da je U. B. "pokušao da pokaže ljudskost, i svest o tome da on i dečak nisu uradili ništa dobro, ali nije zvučao kao da zaista oseća i trunku kajanja".

Priznao zločin

- Nije me inspirisao zločin koji se dan ranije dogodio u Beogradu, niti mi je to bio motiv da pucam u ljude u Mladenovcu. Pratio sam šta se dan pre dogodilo u Beogradu, to što je taj dečak uradio je loše, ali mogu da ga razumem jer je bio omalovažavan kao i ja - dao je šokantnu izjavu posle hapšenja osumnjičeni za masakr u dva sela.

U.B. nije prošao za Vojnu akademiju

Ministar odbrane Miloš Vučević rekao je da uhapšeni mladić iz Mladenovca nije prošao provere Vojnobezbednosne agencije za upis na Vojnu akademiju.

- Osumnjičeni za ubistva u Mladenovcu nije prošao vojnobezbednosnu proveru prilikom upisa na Vojnu akademiju prošle godine. Prošao je sve testove, ali nije prošao vojnobezbednosnu proveru. Jer je i ranije imao prekršajne postupke zbog nasilničkog ponašanja. Negativnom ocenom je vojnobezbednosna agencija stavila negativnu ocenu prilikom upisa na Vojnu akademiju. Gde god je sistem mogao da funkcioniše u smislu i kontakta i analize reagovano je - kaže Vučević.

Na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu, kako je Kurir ranije pisao, on je priznao zločin i detaljno opisao svoj krvavi pohod, posle čega mu je određen pritvor do 30 dana.

- Ja sam pucao iz automata! Nisam poznavao te ljude, pucao sam jer sam hteo da zaplašim meštane - izjavio je navodno on. Meštani sela u okolini Mladenovca, ispričali su za Kurir da je navodno ubica čuo da njega i porodicu ogovaraju i da je to bio razlog da krene i nasumice puca na svakoga koga je zatekao. Kako kažu, prava je sreća da više ljudi nije nastradalo kažu i da je cela porodica U. B. važila za "komšije preke naravi" i da su se pre nekoliko godina vratili u Mladenovac.

Problematičan na poslu

Montrumov otac izbačen iz jedinice

Prema rečima izvora Kurira, upoznatog sa R.B. i njegovim radom u vojsci, on je za vreme svoje karijere bio i izabačen iz jedinice u kojoj je bio starešina. - Komandir te jedinice nije mogao da se nosi sa ponašanjem R.B. i stavom koji je narušavao ugled čitave jedinice pa ga je izbacio.. R.B. je nastavio da radi u vojsci, ali se u tu jedinicu nikada nije vraćao - kaže izvor.

Streljana i podrum

- Živeli su u nekom stanu u Beogradu, iz kog su iseljeni kada je U. B. imao 15 godina. On je to smatrao za veliku nepravdu koje je društvo počinilo njegovoj porodici. Kobnog dana, navodno je čuo da komšije o njima loše pričaju i zbog toga je želeo da se obračuna sa njima. Inače, on je živeo u kući u mestu Šepšin i nije tajna da je tamo imao oružje - ispričao je jedan sagovornik Kurira.

Navodno, redovno je išao u streljanu na stadionu Partizana, ali je pucanje vežbao i u podrumu svoje kuće.

- U podrumu je imao džak napunjen peskom, sa metom, u koji je pucao iz pištolja i automatske puške. Iako tvrdi da nije planirao zločin, šta će njemu oružje i da vežba čak i kod kuće da gađa mete? - pita se naš sagovornik. Podsetimo, i trinaestogodišnji dečak koji je iz čak dva pištolja pucao u svoje drugare iz školske klupe, vežbao je pucanje u istoj streljani.

Nekoliko stotina metaka

Inače, policija je juče u saradnji Uprave kriminalističke policije sa Višem tužilaštvom u Smederevu uhapsila oca U. B., R. B. zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi u okolini Mladenovca pronašla i oduzela dve vojne dozvole za pušku karabin sa optikom i za revolver, pištolj sa dva okvira, dve optike za lovačku pušku, revolver, nekoliko stotina komada municije različitog kalibra, kao i jednu ručno pravljenu napravu sa mogućnošću okidanja - navedeno je u saopštenju. R. B. danas bi trebalo da bude saslušan u tužilaštvu.

Komšije posle hapšenja

Laknulo nam je, imali su mnogo oružja

Prema rečima komšija, jedan od povoda za masakr, mogla bi da bude priča koja je kružila o njegovom ocu i njemu. - Otac je oficir, uvek je bio strog i namrgođen. Stalno su se svađali sa komšijama i zavodili red, sad nam je laknulo kad znamo da nisu u toj kući. Znam da je otac imao mnogo pušaka, da je voleo da skuplja retka izdanja. Potpuni je zaljubljenik u oružje - kaže jedna od komšinica porodice masovnog ubice i dodaje: - Znamo da mu je jedan od sinova problematičan, ali nismo očekivali da je u stanju da pobije sve te mlade ljude. Nekoliko puta je pravio incidente i uvek mu je za sve neko drugi kriv i svi su protiv njega. Divljao je ovde motorom okolo i pravio buku kao iz inata. U.B. je inače od ranije poznat policiji, od kada je pre dve godine priveden zbog napada na prišadnika MUP. Prilikom tog incidenta, on je motorom nasrnuo na policajca! - U.B. i R.B. su slične naravi, dok su ostala braća i majka mirni. Ne bih rekao da je ovo moglo da se očekuje od njih, ali to dete je odrastalo u porodici gde je otac kolekcionar pušaka i to je u pitanju velika, brojna kolekcija. I on je prek čovek- kaže drugi komšija.

