ŠOKANTNA SAZNANJA! U istorijskoj akciji policije UHAPŠEN 'PINK PANTER' KOGA JE BELIVUKOV KLAN hteo da LIKVIDIRA: Pljačkao sa Ljepojom!

Jedan od uhapšenih u velikoj akciji srpske policije je, kako prenosi Kurir, pripadnik pljačkaške bande "Pink Panter" Mladen Lazarević kome je Belivukov klan dao nadimak Mladenče.

- Mladen Lazarević je učestvovao u pljački u Dubaiju sa Ljepojom - kaže izvor Kurira.

Njega je u svom izlaganju pominjao i svedok-saradnik Bojan Hrvatin.

- Pristao sam, dao mi je sliku kola, moj zadatak je bio da iznajmim stan u West 65 gde je živeo, da pratim auto i da krenemo pripreme. Dobili smo zadatak od Belivuka i Miljkovića da na Bežanijsku kosu dođemo ja, Lalić, Kosta ne znam mu prezime, i da u odemo u kafić i probamo da se nakačimo na video nadzor, jer je bila informacija da Mladen Lazarević provodi vreme tu, pa da tu treba da proba da se radi. Marko Budimir i ja smo sedeli u bašti, Lalić i Kosta unutra i uspeli su da se priključe, Radoje Zvicer je bio zadovoljan, čak je i on gledao snimke iz kafića. To je trajalo oko desetak dana, posle su menjali šifre u kafiću. Tog dana kada sam pristao na posao, odlazim kod Lalića, on mi je rekao kako da se upoznam sa naseljem, pre nego što odem da iznajmim stan - naveo je Hrvatin i rekao da je potom zvao agencije koje iznajmljuju stanove.

Kada je našao stan, išao je u kafić i gledao izlaz ulaza.

- Video sam da izlazi sada pokojni Luka Perenčević, iznenadio se prišao i pitao me šta radim tu, rekao sam mu da jurim da iznajmim stan. Žena koja mi je pokazala stan bio je baš u zgradi Mladena Lazarevića, na petom spratu - ispričao je kako je tekla potraga za Pink Panterom.

- Dobro je išlo, imao sam i parking mesto. Sledeće je bilo da lociram BMW koji je vozio. Imao je dva parking mesta, na jednom je bio beli mercedes njegove žene, a na drugom njegov. Otišao sam kod Koste i u auto servisu na Banjici kod njegovog brata ugradio kamere na moj auto, tako da snimaju i ulaz i izlaz iz garaže. Stavio je dve kamere ispred prednje tablice mog automobila, u gepeku kola su bila dva velika akumulatora, resiver, kartica i podešeno je da uživo možemo da gledamo dešavanja. Ali pošto je nivo bio minus jedan, nismo mogli uživo, nego smo snimali i gledali naknadno - opisao je detaljno pratnju Mladena Lazarevića.

- Videli smo njegove navike, imao je obezbeđenje, trenirao je, izlazio je uglavnom sa sportskom torbom, odlučili smo da ga radimo kada uđe u zgradu, u tom prostoru gde je ulaz od lifta i jedan prostor na ge. Dva bosanca su trebala da ga ubiju, sa jednim sam se spojio, ne mogu da se setim kako se zvao na skaju. Našli smo se na Novom Beogradu, dao sam im 2.000 evra da imaju za život i rekao sam da ću im pokazati mesto gde treba da ga rade. Snimio sam to mesto satom, međutim, to mesto je otpalo jer mu navika nije bila konstantna, onda smo odlučili pošto je blinda izlazila bez njega, ja sam sedeo i gledao i primetili smo da dete izvodi u vrtić, pa je rešeno da tu bude ubijen. Bilo je par pokušaja, ali su propali jer je ispalo da je taj jedan od ubica rođak škaljarca a mi smo to provalili i oni su zbrisali sa štek stana - ispričao je tvrdeći da je Radoje Zvicer rukovodio tom akcijom.

- Radoje Zvicer je rukovodio, on je našao te Bosance preko Bosanca iz zatvora. Veljko mi je rekao da bi za taj posao dobio 25.000 evra. Kada nam je taj Bosanac prvi pobegao, Zvicer je ostao kategoričan da zna kako će i šta da bude. Dobio sam tih 25.000 evra, Veljko je uzeo 5.000 za troškove iznajmljivanje stana, a ja 20.000 - naveo je.

