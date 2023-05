NAŠALILI SMO SE, A ON JE REKAO DA ĆE NAS SVE POBITI! Strašna ispovest tinejdžera kog je ranio masovni ubica iz Mladenovca

N. M. (17) iz smederevskog sela Malo Orašje, ranio je U. B. (20) iz obližnje Dubone kod Mladenovca kada je 4. maja uveče napravio masakr, ubivši osmoro mladih ljudi između 15 i 25 godina, ranivši još njih 14.

N. M. pogođen je metkom u toj pucnjavi bočno iznad kuka. Pošto je operisan u bolnici u Smederevu, tinejdžer je u sredu pušten na kućno lečenje.

- U školsko dvorište sam otišao s L. M, J. R, M. M. i A. M, to je bila naša ekipa. Nas je pozvao M. jer je hteo da časti što je postao ujka. Okupilo se još društva i neko je dao predlog da odemo gore, kod spomenika, na fudbalski teren da ložimo vatru. Tako smo i uradili. Sedeli smo i pili pivo. Oko pola 11 došao je taj iz Dubone i rekao: "Lezite dole, sve ću da vas pobijem." Ja ga nikada pre nisam video. Otvorivši suvozačeva vrata, izneo je pušku, za koju sam pomislio, a verujem i ostali, da je plastična i da je u pitanju neka fora. Mi smo se našalili, odnosno, nasmejali smo se i rekli mu: "Hajde da pijemo", a on je počeo da puca. Zujali su meci i mrtvi drugovi su mi popadali kao sveće - prepričava N. strahotu koja je Srbiju zavila u crno.

Ovaj mladi momak bio je pribran da pobegne i pokuša da spase goli život, a nije osetio ni da je upucan dok se nije sapleo trčeći preko njiva.

- Ni sam ne znam kako sam se dao u beg. Trčao sam koliko su me noge nosile. Preko njiva desno od igrališta sam trčao i sapleo sam se o nešto i prilikom pada sam prste zario u ranu i tek tada shvatio da sam ranjen od metka. Nisam osećao bol iako su mi prsti bili krvavi i odeća natopljena krvlju. Jedan drug koji mi se našao, ranjenog me je dovezao do moje kuće. Probudio sam oca i majku i odvezli su me u bolnicu i usput saznavali najtužnije moguće vesti da su moji drugovi i komšije zauvek zbrisani sa zemlje i da su njihove kuće i loze maltene ugašene jer su iza četvorice ostale samo sestre, bez muškog naslednika u porodici - rekao je Nikola.

Njegovi roditelji i tri sestre bez osmeha dopunjavaju ispovest i kažu da su njegovi najbliži drugovi mrtvi, a da se J. s brojnim povredama oporavlja u Urgentnom centru u Beogradu. Navode i da je njihov komšiluk zbog masovnog ubistva skroz utihnuo i da im se čini da više nikada neće biti veselja i srećne omladine u tom mestu i susednoj Duboni, gde je U. B. takođe nastavio da puca u okupljenu omladinu kod škole. Tamo je ubio brata i sestru M. i K. P. i D. T, njihovog druga od malih nogu, a 14, mahom mladih ljudi, ranio u oba sela.

Otac počinioca masovnog ubistva odnosno masakra R. B. uhapšen je pre nekoliko dana, kada je policija kod njega na imanju pronašla čitave sanduke pune municije i oružja različitih kalibara, kao i improvizovane eksplozivne naprave.

