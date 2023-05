'DEČAK SA VRAČARA JE POČINIO ZLOČIN KAO ODRASLA OSOBA'! Stručnjaci: Reč je o monstrumu i treba da mu se sudi kao odrasloj osobi!

Kosta K. (13) koji je 3. maja počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu, kada je ubio devetoro, a ranio sedmoro, ovo teško krivično delo, počinio je "kao odrastao čovek", zbog čega smatraju da on mora da odgovara!

Kako nam objašnjavaju, iako po zakonu dečak ne može krivično da odgovara za zločin, neophodno je pronaći način da se on kazni. Saznanje da maloletnik mlađi od 14 godina ne može da ide u zatvor i da ne može da mu se sudi, uznemirilo je javnost, koja se danima pita "šta će biti s počiniocem masovnog ubistva", a još više građane muči pitanje "da li će se on i kada ponovo naći na našim ulicama?".

Kao što smo već pisali, učenik 7/2 odeljenja OŠ "Vladislav Ribnikar" od 3. maja je smešten u psihijatrijsku ustanovu, a ukoliko stručne analize pokažu da njemu nije mesto među ljudima, on bi mogao doživotno da ostane u ustanovi zatvorenog tipa.

Ratomir Antonović, stručnjak za bezbednost, kaže za Kurir da na osnovu svih dostupnih informacija, dečak sa Vračara deluje kao odrasla osoba, što dokazuje i njegov spisak za odstrel, precizan plan, ucrtane prioritetne mete i pravljenje strategije za masakr.

- Dečaku treba da se sudi kao odrasloj osobi, jer ima sve segmente i parametre odrasle osobe. Založio bih se da se zakonom odredi da se i za decu rade psihijatrijska veštačenja, kako bi se utvrdilo da li su bili uračunljivi prilikom počinjenog krivičnog dela. Smatram da to treba da bude redovna procena i veštačenje, jer ako je to isto dete spremno da uradio ovako nešto, onda treba i da se kazni - navodi Antonović.

S ovim stavom slaže se i advokat Željko Simić, koji je nadležnima predao inicijativu, kako bi se promenio krivični zakon.

- Dete koje je spremno da planira, napravi spisak, a u međuvremeno i precrta sa spiska za odstrel dete s kojim je popravio odnos, ukazuje nam na to da je svestan svega što radi. On je proučio ceo plan, sproveo ga u delo i to je manifestovanje zrelosti odrasle osobe - rekao je Simić čije dete pohađu školu u kojoj se desio masakr:

- Počinio je zločin kao zrela odrasla osoba i tako treba da mu se i sudi! To je dovoljan parametar o kakvoj osobi se radi. Smatram da inicijativa koju sam predao nadležnima trebala da zaživi i da se prihvati, jer je bitno poslati oštru poruku deci da ne smeju da kalkulišu da li će uraditi nešto loše i bukvalno proći nekažnjeno.

Simić je ranije za Kurir objasnio šta podrazumeva inicijativa koju je podneo.

- Ova mera koju predlažem će sigurno i efikasno pomoći da neki maloletnik, koji u ovom trenutku razmišlja da načini zlo, odustane od toga iz straha od posledica koje će za njega uslediti, ako već nema grižu savesti - rekao je Simić i dodao da starosna granica treba da se spusti na šest godina, kako deca ne bi kalkulisala šta će i kad uraditi.

Advokat Veljko Delibašić izjavio je da bi najbolje bilo da trinestogodišnjak ostane doživotno u psihijatrijskoj ustanovi, kao i da građanima treba objasniti šta to znači.

- To je zatvorena psihijatrijska ustanova, koju narod zove ludnica, i neka to bude poruka koja se šalje. Želja svih nas jeste da on ostane u ludnici zauvek, ali ako se budemo striktno pridržavali zakona, a mislim da to moramo da radimo, onda postoji velika verovatnoća da se to neće desiti ako nije lud. Mora postojati neko duševno oboljenje koje opravdava zadržavanje u duševnoj ustanovi, a to će reći lekari, ne možemo mi da kažemo. Reč je nesporno o monstrumu, ali prema njemu krivično pravo ne može da reaguje - istakao je advokat Veljko Delibašić.