'DEČAK UBICA BI MOGAO DA OSTANE U USTANOVI DOŽIVOTNO ali postoje i druge mogućnosti!' Stručnjaci objasnili čija je odluka presudna

Ocu dečaka koji je 3. maja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio deset i ranio šest ljudi, Viši sud u Beogradu produžio je pritvor za još 30 dana.

I dvadesetjednogodišnjem U. B. koji je u jezivom masakru sutradan, 4. maja ubio osmoro i ranio 14 meštana, sud je produžio pritvor za 30 dana. Objedinjena istraga vodi se i protiv njegovog oca i ujaka kod kojih je nađeno oružje.

Nakon suđenja, ubica iz Mladenovca će za svoj zločin odgovarati, a pitanje je šta će biti sa dečakom ubicom koji ima 13 godina, koji, iako kriv, pred pravom nije odgovoran. Lakoća kojom su izvršena krivična dela je nepodnošljliva, a dubina problema je nesaglediva i obuhvatila je sve karike društva.

Od teških zločina prolazi prvi mesec, a uprkos svim informacijama i analizama stručnjaka iz raznih oblasti, motivi i okidači su ostali misterija. Ljudi i dalje pitaju "zašto"?

Večeras se u emisiji usijanje povodom mesec dana od ovih strašnih događaja govore gosti Usijanja:



Marko Anđelković Slijepčević, advokatje rekao da postoje mogućnosti i da maloletni počinilac višestrukih ubistava u školi Vladislav Ribnikar bude doživotno zadržan u psihijatrijskoj ustanovi, ali i da bude pod izvesnim uslovima pušten, što kako tvrdi najviše zavisi od procena nadležne stručne komisije.

- Jedna od mogućnosti jeste da jednog dana, ako komisija utvrdi da je dečak uračunljiv on nekada može da bude pušten, ali zbog bezbednosnih rizika, kod nas postoji mogućnost i promene identiteta i odlaska u inostranstvo. Ja smatram da je to greška da deca ispod 14 nemaju krivičnu odgovornost. On ne može da bude okrivljen niti optužen. Poruku koji ja šaljem maloletnicima i roditeljima jeste da im ne pada napamet da se bave zločinima zato što postoji zakon o mentalnim smetnjama koji ne predviđa tačno koliko možete biti protiv svoje volje zadržani u psihijatrijskoj instituciji. Znači zakon predviđa da on može da bude tamo i do kraja života, ali može i da bude pušten -kaže Slijepčević.

Ivanović tvrdi da je izveštaj psihijatra ključan.

- Ovde je ključno mišljenje psihijatra. Rade se psihološka testrianja na osnovu čega će se utvrditi da li on ima neku dijagnozu ili je nema. Istraga još uvek traje i pretpostavljam da je on pod ozbiljnom opservacijom i temeljnim ispitivanjem. Mi ne znamo ko će biti njegov staratelj, ali ako se starateljstvo utvrdi ta odluka će se stalno preispitivati. Ključan je izveštaj psihijatra o njegovom privatnom stanju - rekla je Dragana Ivanović, psihoterapeut.

Slijepčević je istakao da je pritisak javnosti na sudstvo veliki:

- Primenom striktne zdravstvene procedure podaci iz zdravstvenog kartona su tajna. To ne može da zna javnost. Pritisak javnosti je preveliki i onda dolazi do uticaja na sudski postupak. Da je ovo delo izvršio neko u redovnom stanju stvari, da nije ubijeno desetoro ljudi, njegovom ocu uoptše ne bi bio određen pritvor, ali sud prosto osluškuje javnost i javnost ima snažan uticaj. Ovaj drugi počinilac zločina iz Mladenovca bi sigurno bio u pritvoru bez obzira na pritisak javnosti dok je otac maloletnog dečaka u pritvoru samo iz razloga potencijalnog uznemiravanja javnosti, ukoliko bi bio pušten.

Ivanović smatra da je veoma važno da se utvrdi psihološko stanje dečaka i toku mesec dana pre počinjenja zločina kada on nije išao u školu.

- Još uvek traje istraga i ono što znamo jeste da on mesec dana pre masakra nije išao u školu i da je promenio smenu i odeljenje. Sigurno je da to nije urađeno iznenada. Treba da sačekamo istragu i da vidimo gde su registrovane promene u njegovom ponašanju. Treba obratiti posebnu pažnju šta se sa njim događalo u toku tih mesec dana.