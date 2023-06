POTRESNE REČI RAZREDNE DEČAKA KOJI SE UTOPIO NA ADI CIGANLIJI: ON JE BIO LEK ZA SVE NAS U ŠKOLI! Bila je privilegija što sam mu bila nastavnik!

Milan Stevanović (16), jedan od dvojice dečaka koji su se juče utopili na Adi Ciganliji u Beogradu, nastradao je spašavajući druga. Njegova razredna, je potresena i uplakana!

Dečak je kobnog dana završio drugi razred Saobraćajne škole u Zemunu, smer lakirer. Njegova razredna, potpuno potresena i uplakana, došla je danas kod oca da mu izjavi saučešće.

Ona za "Novosti" kaže da joj je bila privilegija i čast što je poznavala Milana i bila mu nastavnik.

- On je bio lek za sve nas u školi. Imao je divan odnos sa nastavnicima, uživali smo u njegovom društvu. On je baš voleo da bude lakirer, da radi to. Uživao je. Iz Velike Moštanice je dolazio u Zemun u školu i nikada nije zakasnio. Bio je pomoć svima, šta god da treba, da slika svesku kad neko ne dođe, da pokaže domaći, ma bio je sjajan. Drugari su ga svi voleli. Da me je neko pitao kako dete treba da izgleda i da se ponaša, ja bih rekla kao Milan. On je bio primer dobrog deteta, a njegov otac dobrog roditelja.

- On je bio dobrota skupljena sa svih strana u njemu. Dete, a veliki čovek. Heroj. To je on bio ove dve godine, koliko sam ga poznavala - zaključila je razgovor razredna kojoj su za dečakom krenule suze.

