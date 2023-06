REČI PROFESORA TINEJDŽERA STRADALOG NA ADI TERAJU SUZE NA OČI: Njemu dugujem da pronađem reči za ovu tragediju

"Za njega se leto završilo pre nego je i počelo. Još mi je u svesti smeh s kojim je istrčao iz učionice s drugovima, svi razdragani što je nastavi najzad došao kraj"

Ovim rečima se oglasio profesor tinejdžera (16) koji je skočio u jezero na Adi Ciganliji da spasi druga koji se davio i tako stradao. Prema njegovim rečima od ovog mladića se i očekivalo da pokuša da spasi prijatelja jer je bio "dobar, jednostavan i pošten".

- On je đak kome sam predavao u prvom i drugom razredu srednje. Ne čudi me što je kao takav bez razmišljanja skočio u vodu da bi spasao druga koji se zapetljao u podvodno bilje. Nisu bili neplivači, ali drug nije uspeo da se ispetlja iz bilja, a njega je u panici povukao sa sobom. Strašno je zamišljati kroz kakvu su agoniju prošli obojica - napisao je profesor.

Kako je ispričao, đaka je video baš pre neki dan kad im je zaključivao ocene.

- Zbog obične nepažnje, u trenucima najboljeg raspoloženja i veselosti, njega više nema - piše u njegovom obraćaju jasnosti i prijateljima i dodao:

- Jedva nalazim reči posle ove tragedije, ali njemu toliko dugujem. Sećam se kad je negde u martu njegovo odeljenje pobeglo sa poslednjeg, sedmog časa, igrao se neki važan derbi pa im se žurilo kući pred ekrane, a samo me je Milan sačekao pred učionicom. Pitao sam ga što on nije pobegao, a on se samo osmehnuo slegnuvši ramenima. A nije pobegao, jer je imao poštovanja i nije mu bilo u prirodi da bilo koga izneveri, iako je živeo dalje od drugova, i do škole i nazad je putovao više od dva sata. Besumnje je iz istog tog osećanja skočio i u vodu da spase prijatelja, čime je sebe poslao u nepovrat - napisao je profesor.

Podsetimo, tragedija u kojoj su se utopila dva šesnaestogodišnja mladića, dogodila se u utorak popodne kad su tinejdžeri posle škole otišli na Adu da se provesele. Jedan od njih skočio je da spasi drugog, ali su zajedno stradali.

