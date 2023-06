ŽELIM DA ZNAM ZAŠTO MI JE STOJAN UBIO DETE! Potresna ispovest bake Nevene ubijene u Ripnju

Stojan I. (37) osumnjičen je da je 10. aprila ove godine brutalno ubio šesnaestogodišnjakinju Nevenu P. u Ripnju, a potom nožem ranio njenu babu, majku i ujaka.

Posle skoro dva meseca od tragedije, porodica ubijene tinejdžerke ne može da dođe sebi. Čini se da se od ove strahote nikada neće ni oporaviti.

- Od kada je ubio moju unuku, a mene posekao nožem, nema ovde života. Rane mi zarastaju, ali bol za detetom neće nikada proći. Nisam živa od tog dana, ova kuća više nije ista i nekada neće biti. Njena majka, a moja ćerka S.P. se odselila, ne živi više sa nama, vratila se u Kruševac. Oporavila se fizički, ali njeno srce neće zarasti nikada - kaže baka M.P. za "Kurir".

Pomahnitali kućni prijatelj vratio se nakon krvavog pira do porodice ubijene Nevene, koju je, kako se sumnja, pre svirepog ubistva pokušao da siluje. On je telo izbodene tinejdžerke ostavio u žbunju, u nenaseljenom delu Ripnja. Potom se odvezao do doma svoje žrtve, kako bi dovršio krvavi pir.

- Vratio se tad bez nje, ali nama nije bilo ništa čudno jer je kod nas jeo, pio, punio telefon, gledao televiziju... Sve je kod nas radio, sve smo mu pružili, tu je maltene živeo. Međutim bio je krvav i na nas je izvadio nož, više ni ne znam na koga je prvo krenuo. Tad nismo ni znali da je naša devojčica mrtva - priča baka M.P. i dodaje:

"Samo hoću da znam zašto"

- Kad su nam rekli sve srce mi je puklo. Mlađoj unuci dugo nismo ništa pričali, ali sad kad zna sve je ovde podseća na sestru, odselila se i ona. Otišla je da živi kod oca, slabo ovde i da dođe. Tu smo sad njen deda, brat i ja. Pustoš nam je u kući, tišina i tuga. Još pre nego što su ona i majka njena došle, Stojan je bio kod nas stalno. Bio je normalan sa svima, nije se svađao, sa svima se slagao. Pa ne bih dala nekome da nam bude stalno ovde, da sa nama ruča i večera da mu nisam verovala. Jedino čemu mogu da se nadam, to je da kaže zašto mi je ubio dete - ispričala je baka čija je unuka ubijena.

Podsetimo, u Stojanov automobil su 10. aprila ušli N. P. i njen stariji brat kako bi ih on odvezao do prodavnice da kupe baterije. Navodno, nakon što je brat tinejdžerke izašao iz kola on se zaputio ka šumi gde je nesrećnu devojčicu ubio. Motiv ovog zločina i dalje nije razjašnjen.

Brat morao da pobegne

Jovan Ilić, rođeni brat Stojana Ilić (38) ranije je ispričao kako se i njegov život promenio nakon zločina za koji je osumnjičen njegov brat.

- Velika tuga. Šokiran sam njegovom odbranom. Neću mu ni u posetu otići. Po mom mišljenju, on treba da ide na doživotnu. Svakodnevno dobijam pretnje. Ne živim više u našoj porodičnoj kući. Ne smem da se vratim tamo, preti mi komšija. Iznajmio sam stan. Bojim se za svoj život. Ne plašim se porodice ubijene devojčice, već komšija koji mi prete. Nevenin otac mi je rekao da u njegovim očima treći brat i ja nismo ništa krivi - rekao je Jovan Ilić.

