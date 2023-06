'KADA ZATVORIM OČI, VIDIM SVOG SINA' - Mesec dana od nestanka dečaka iz Apatina njihovi roditelji i dalje ne gube nadu da su živi

"Pamtim ga po osmehu. Ne mogu da spavam noćima. Kada zatvorim oči vidim svog sina. Svaki dan mi je sve gore, ali ne gubim nadu da je živ i da negde čeka da dođemo po njega", ovim rečima započinje svoju bolnu ispovest za "Blic" Zoran M, otac Antonija M. (10) i ujak Patrika B. (11), dečaka iz Apatina koji su nestali pre tačno mesec dana.

Bicikle koje su vozili kobnog dana, ali i stvari koje su nosili pronađeni su pored kajak kluba uz obalu Dunavu, dok od dečaka ni 30 dana kasnije nema ni traga, ni glasa.

- Sve bih dao za njega. Ova agonija nikako da se završi, sve traje predugo. Kada bi bar znali šta se desilo. Mojoj ženi je jako teško, ne može da se sastavi od tuge. Stalno je vodim kod lekara. Ne znam kako ćemo dalje, tražimo ih svaki dan, ali bezuspešno - priča neutešni otac.

Neutešne porodice dečaka ne mogu da dođu sebi od nestanka mališana, a kako kažu, ne gube nadu i ne odustaju od potrage, nadajući se najboljem ishodu.

- Mog sina nema već mesec dana, a mi nemamo nikakvu informaciju o njemu. Ne možete ni da zamislite kako se osećamo. Nikome ne bi voleo da se desi ovo što je nama - kaže Slobodan B, otac nestalog dečaka Patrika B. (11) .

"Voleo bih da to nije moj sin"

U ovih mesec dana, na dve različite lokacije pronađena su dva tela. Očevi nestalih mališana bili su na identifikaciji tela koje je pronađeno 7. juna na 45 kilometara od mesta gde su mališani viđeni u Dunavu, međutim, i jedan i drugi otac tvrde da to nije njihovo dete.

- Bio sam na identifikaciji, to nije moj sin. I da su se utopili, nije moguće da njihova tela tako izgledaju. Kada smo otišli tamo, nije bilo moguće da se telo uopšte prepozna. Ni lice se nije videlo. Dali smo DNK i čekamo rezultate - priča otac nestalog Patrika, dok Antonijev otac, takođe, tvrdi da to nije njegov sin.

Kako kaže, rezultate DNK još uvek čekaju, te da im to iščekivanje najteže pada.

- Ništa još ne znamo, ali po onom telu koje sam video rekao bih da to nije moj Antonio - dodaje naš sagovornik.

Otac nestalog dečaka pao u nesvet

Još jedno telo pronađeno je na obali i to pre tačno sedam dana, 22. juna stotinak metara od ulaza u Šumsku upravu Apatin. Od roditelja mališana uzet je DNK i sada čekaju rezultate.

- Nađeno je još jedno telo, dali smo DNK i sada čekamo rezultate. Po izgledu tela deluje mi da je u pitanju stariji čovek. Ali opet, nisam siguran. Samo ne bih voleo da to bude moj sin - dodaje Zoran.

Naš sagovornik ističe i da je u trenutku kada mu je javljeno da je nađeno telo pao u nesvest.

- Velika tuga. Ja mog sina ne mogu da izbacim iz glave. Ako DNK pokaže da to nije moj sin, to znači da je otet. Zapravo, to bih najviše voleo u ovom trenutku. Ako je to tačno, bar su živi - dodaje on.

Antonijev otac ističe da je ceo slučaj misterija, te da ne može da nađe objašnjenje zbog kojeg bi braća ušla u hladan Dunav.

- Šta god da se desilo sa njima, lakše bi mi bilo samo da znam. Ne gubim nadu, ali ukoliko su ušli u vodu, voleo bih da ga nađemo i da ga sahranim - kaže skrhan otac.

Apel roditelja i nada

Odmah po nestanku dece porodice su uputile apel, grad je oblepljen plakatima sa fotografijama dečaka i molbom da im se jave svi koji nešto znaju ili su ih videli.

Nestanak i potragu najteže podnose roditelji i bliska rodbina, ali njihovu bol i tugu dele i građani koji su se u više navrata u velikom broju priključivali potrazi.

- Nadamo se najboljem. Mi bez njih ne možemo, to su naša deca. Molimo ljude da što više dele fotografije dece, pa ukoliko ih neko primeti da nam javi. Spremni smo za svaku saradnju, samo da dođemo do dece! Verujemo u priču da su oteti, jer onda ima nade da su živi – rekao je Slobodan Bogdan, otac malog Patrika.

Oglasila se škola nestalih dečaka

- Dečaci su učenici III/2 i III/5 razreda naše škole. Vest o njihovom nestanku potresla je sve nas, drugare iz razreda, ostale učenike, učitelje, nastavnike, kao i sve ostale u školi. Naša škola, učitelji, pedagoško-psihološka služba ovim putem daje nesebičnu podršku roditeljima, porodici, prijateljima nadajući se najboljem ishodu potrage - navode iz Osnovne škole nestalih dečaka.