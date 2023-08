KLAN VELJKA BELIVUKA DANAS U SPECIJALNOM SUDU: Nastavak suđenja NEIZVESTAN, dva meseca bila pauza

Suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i njihovom kriminalnom klanu nastavlja se danas, tačno dva meseca nakon što je prekinuto jer su Belivuk i još dva optužena, Nemanja Đurić i Nebojša Janković, otkazali punomoćje svojim advokatima. Nakon što su im dodeljeni advokati po službenoj dužnosti, naredni korak tokom suđenja trebalo bi da budu iskazi svedoka.

Prvi bi trebalo da svedoči oštećeni I. S. Koji bi trebalo da govori o danu kada su ga članovi Belivukove kruminalne grupe zatvorili u restoranu stadiona, a potom silovali u avgustu 2020. godine.

Pripadnici klana su I. S., prema navodima iz optužnice, u prostorijama stadiona držali tri dana zbog toga što su posumnjali da ih špijunira i prenosi informacije suparničkoj navijačkoj grupi.

I. S. je tako praktično otet 8. avgusta, kada su ga mlađi pripanici klana Aleksa Šejić, Mijat Simeunović i Miloš Lukić Selak videli ispred restorana na Partizanovom stadionu sa telefonom u rukama. Primenom sile uvukli su ga u prostorije koje su koristili na stadionu jer su sumnjali da je snimao prostorije restorana želeći da namesti vođe grupe.

Zatražili su da im kaže ko ga je poslao da posmatra aktivnosti grupe. I. S. je pod prisilom predao svoj mobilni telefon, a oni su ga pregledali kako bi videli sa kim se čuo, o svemu obavestivši Belivuka i Miljkovića.

Oštećeni je ispričao i da su mu pripadnici organizovane kriminalne grupe u telefonu našli broj ubijenog vođe navijača Ljubomira Markovića Kića i Pere Alkatraza.

Ruke i noge su mu vezali izolir trakama i lisicama i pretili da će da ga ubiju nožem. Naterali su ga da skine odeću, tukli ga rukama i nogama, ali i drškama od sekira i drvenim štapovima za bilijar kojim su ga, na posletku, navodno i silovali.

Mladić je pušten posle tri dana, a rečeno mu je da se ne vraća u Beograd, inače će da ga ubiju.

Jelena Veličković još je jedna od oštećenih koja je među prvima pozvana da svedoči protiv klana. Veličković je ranije za Telegraf.rs rekla da joj je mučno da u sudnici gleda osumnjičene za ubistvo njenog supruga, kao i da ne zna kako će da da iskaz.

- Mnogo sam se opteretila, samo želim da se sve završi što pre i da oni dobiju što zaslužju, ali meni Gorana ništa ne može da vrati. Optužnica se ponovo čita, opet sve moram da prolazim. Samo mi je teško kada se pokazuju slike iz optužnice - rekla je pre godinu dana.

Njen suprug, jedan od vođa navijača Partizana Goran Veličković Goksi nestao je 3. avgusta 2020. godine.

Namamljen je tako što mu je okrivljeni saradnik Bojan Hrvatin rekao da je pronašao čoveka koji jeftino može da mu proda oružje, a završio je u kući strave u Ritopeku.

Da li će suđenje ponovo da bude odloženo?

S obzirom na to da je suđenje na dva meseca odloženo zbog otkazivanja punomoćja advokatima, oni mogu da zatraže dodatni rok za pripremu za suđenje ukoliko nisu imali dovoljno vremena da se za njega pripreme.

Takođe, postavlja se pitanje da li će sada Marko Miljković ili neko drugi od optuženih da otkaže punomoćje svojim advokatima kako bi suđenje ponovo bilo odloženo dok ne dobiju advokate po službenoj dužnosti i dok se advokati ne upoznaju sa predmetom.

Otkazivanje punomoćja braniocima ne bi bilo iznenađenje, s obzirom na to da je Belivuk istakao da se na taj korak odlučio kako bi izrazio bunt jer nisu ispunjeni njegovi zahtevi.

- Zahtev za izuzeće je rešen, ali dok se ne reši status okrivljenih saradnika neću da pristanem na nastavak postupka. Tužilaštvo istog trenutka reaguje i odustaje od Spasojevića za oružje, iako je Spasojević to tako decidno ispričao i to ga je čak i tužilac detaljno ispitivao ovde i to neuspešno jer su omašili lokaciju - dodao je.

Dakle, nastavak suđenja je neizvestan jer bi ostali optuženi mogli da se priključe Belivukovim zahtevima, ali da taktički ne otkažu svi punomoćja svojim advokatima, već da to rade "na rate" kako bi što duže stopirali sudski proces. Takođe, nije isključeno da dodaju još neku stavku na spisak svojih zahteva.