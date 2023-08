'ZAŠTO ŽENE BIRAJU DA TRPE NASILJE UMESTO DA ODU?' Psiholog otkrio na koje šablone padaju: Evo šta im najčešće govore !

Leo Ivanišević, psiholog razgovarao je o vesti koja je šokirala srpsku javnost, kada je supruga poznatog hirurga sa VMA svedočila protiv muža.

Kako je supruga hirurga vrlo brzo promenila mišljenje, povukla svoju tužbu i rekla da deci treba otac, Ivanišević navodi koje su osnovne pobude žene nakon preživljenog nasilja.

- Žrtva u jednoj varijanti želi da se to sve završi. Ako je nasilnik imućan on je spreman da se preganja sa vama dok vas ne uništi u želji da spasi svoju reputaciju. Ljudi koji se upuste sa nasilnicima u sudske postupke, ne žele dalje da se sude žele da što pre odu iz njihovog života, a ukoliko se vrate nasilniku to je obično zato što veruju da on može da se promeni, ili zbog dece i porodice, ali je pitanje šta je toj deci zaista potrebno? - rekao je Ivanišević.

Nijedan od tih odnosa ne počinju katastrofalno nego skoro po pravilu kao bajka, nastavio je.

- Jako je teško pomiriti dve suprotstavljene strane. Osoba koja je u jednom momentu bila dobra, vi ne možete da verujete da ona može da bude nasilna u drugom momentu. Ti ružni ispadi zapravo postaju pravilo, a retki momenti budu sve ređi. Kada se nalazite u nepredvidivom okruženju, niste sigurni kada ćete dobiti batine a kad će vam biti lepo. To je kao kockanje i dopaminska zavisnost. Niste sigurni kada ćete dobiti nakit, a kada batine. Svaki sledeći put vi se nadate da će on biti dobar prema vama, ali to se neće desiti - upozorio je Ivanišević.

Na pitanje voditelja Miloša Anđelkovića zašto je toliko teško otići od nasilnika Ivanišević je odgovorio:

- Žene i društvo biraju da žmure na te ispade. Ako se ne ponovi fizičko nasilje, nastaviće da se dešava neki vid psihološkog nasilja. On se nikada ne menja, i pitanje je da li može da kontroliše svoje ponašanje. On će moći da ga modifikuje, nakon što shvati posledice svog ponašanja, a svi mi znamo koje su to priče iza zatvorenih vrata. Dakle, neko jeste u stanju da na poslu i ulici se ponaša prikladno, a odjednom se ne ponaša prikladno, znači nije reč da on ne zna i ne može da se kontroliše nego ne želi - rekao je Ivanišević.

Postoji šansa da se promeni i to zahteva da nasilnik uvidi da je njegovo ponašanje problem i da poželi da radi na tom odnosu i reši svoju agresiju, upućuje dalje Ivanišević.

- On mora sam da poželi da se promeni i da on stvarno uvidi da je njegovo ponašanje problem i da poželi da radi na sebi i svojim problemom sa agresijom. Te priče kako će ljubav i više razumevanja da promene sve, a vi ćete kao partner opet da date sve od sebe - to ne rešava problem - rekao je Ivaniđević i dalje prokomentarisao zašto se žrtva vraća toksičnom odnosu i koju to njima poruku šalje:

- Oni nikad ne preuzimaju odgovornost i nikada nije do njih. Oni nikada nisu krivi, neko je njih isprovocirao, neko je njih razbesneo i tako oni razmišljaju i stvarno istinski veruju da su oni ispravni. Tako, možete da opravdate svaku glupost koju napravite. Za ovo je neophodna stručna pomoć, a ti razgovori obično budu neka vrsta manipulacije i lažnih obećanja koja se nikada ne ostvare - ispričao je Ivanišević.

Autor: