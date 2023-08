'ON JE ORALNO ZADOVOLJAVAO KOJIĆA JER MU DUGUJE NOVAC' Miljković ŠOKIRAO, napao oca ubijenog Vukićevića - Postoji SNIMAK!

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje kriminalnoj grupiVeljka Belivuk i Marka Miljkovića optuženoj za sedam ubistava, otmice, silovanje, trgovinu drogom i oružjem. Za govornicu je izašao Milorad Vukićević, koji je juče počeo svoje svedočenje. Pitanja je nastavio da mu postavlja optuženi Marko MIljković.

Miljković: Da li poznajete policajca Aleksandra Purkovića?

Vukićević: Ne poznajem, pričao sam s njim

Miljković: Kada ste se našli i oko čega ste pričali?

Vukićević: Ispred suda, kad je Lazaru suđeno. Pokušao je da me reketira.

Sudija: Što je to bitno?

Miljković: A juče ste ga puštali da otkriva ekskluzive kako smo mi otimali kuće.

Vukićević: Ja mogu da odgovorim sudija. Slučajno ja to znam, a on se ljuti kada imamo stvari protiv njega.

Miljković: Ko mu je rekao da smo mi najopasnija grupa?

Vukićević: Svi, ceo grad, od načelnice potrage, časne policajke koja reče "gde se uhvati sa tim gadovima", stresla se kada sam prijavio da sam sumnjao na vas.

Miljković: Zašto ste sumnjali na nas?

Vukićević: Miljkoviću, rekao sam ti, poslao si mi snimak

Miljković: Molim vas, neka mi se ne obraća direktno nego preko suda.

Vukićević: Poslao si taj telefon sa snimkom, nisam hteo sina da obavestim o tome, ali me je preduhitrio, jako je pokvaren ovaj moj sagovornik. Išao je po kafićima u kojima sedi moj sin, i puštao taj snimak.

Miljković: Da li sam ja išao po tim kafićima? Sad je rekao?

Vukićević: Ne verujem da je on išao, to ti znaš, on se bojao da ide na Vračar

Miljković: Od koga sam se bojao?

Vukićević: Ti to znaš.

Miljković: Da li poznaje Filipa Koraća i Veljka Banovića?

Vukićević: Ne.

Miljković: Juče je pričao o postavljanju bombe pod auto 2017., kakve veze to ima sa nama?

Vukićević: Imam saznanja iz policije, kamere su snimale čoveka. Na dan kada je dolazio Erdogan, postavlja nam se bomba. Ovaj pokušava da svali na debelog Džonija. Ja tvrdim da je Miljković bio prvi čovek, alfa i omega ove grupe, a da je Belivuk bio drugi. Bili su uhapšeni ti ljudi, ali su po njegovom nalogu pušteni. Ako je čovek, neka kaže, što blati celu policiju.

Miljković: Da li tvrdi da sam ja naredio postavljanje i koga sam poslao?

Vukićević: Ti si locirao da se puste, a sad svaljuješ na debelog Džonija. Kakav si to kriminalac kad nameštaš ljude.

Miljković: Ja kriminalac? Neka mi se ne obraća ovako. Dužan je da se ponaša pristojno.

Sudija: Miljkoviću, molim vas vodite računa o ponašanju prema posebno osetljivom svedoku.

Miljković: Kada sam se ja video sa Lazarom?

Vukićević: Lazarov drug mi je rekao da ste se videli 8. avgusta 2020. u Pančevu. Otišao je da pita da li on i Belivuk imaju veze sa bombom, Miljković se kleo da nemaju. Moj sin je imao 70 kilograma, nije se ponašao ovako kao Miljković, nije hteo da sedi sa njima, dao im je 400 evra da ručaju i otišao.

Miljkvoić: Spomenuo je da mu je Aleksandar Šarac pominjao Kapetana, ko je taj Kapetan?

Vukićević: Imao posredna saznanja, da je to Mile Radulović, bivši vojnik specijalac kog ste vi ubili u Crnoj Gori. Valjda je bio specijalac, pa je posle počeo da prenosi drogu

Miljković: Da li zna da je Radulović "škaljarac"?

Vukićević: Ne znam ništa o klanovima.

Miljković: Da li zna da je Lazar kontaktirao sa njim?

Vukićević: Kasnije sam čuo da je Lazar rekao tom malom Filipu koji ga je vozio to veče "idem, ako me nema, prodali su me Crnogorci".

Miljković: Zašto bi Šarac pričao svedoku o Kapetanu, ako on kaže da ništa nije znao o tome?

Vukićević: Taj Šarac je imao visoko poštovanje prema meni, ali ja njemu ništa nisam verovao.

Miljković: Da li je rekao Šarcu da je njegov sin uzeo pun ranac para da plati nečije ubistvo?

Vukićević: Ne.

Miljković: Svedok je izjavio da je video optuženog Nemanju Đurića kada je pokušao da proda Lazarev leš, kome kada?

Vukićević: To je bilo negde krajem novembra, pre hapšenja ove grupe. Našao se preko nekoga sa Grujom, u kafiću na ćošku Palmotićeve. Bez uvrede, ja bih tog čoveka opisao, kao šifonjer, mali, podmukao, okreće se samo gleda nešto. Ja sam nudio veliku nagradu za leš moga sina. Puno ljudi se javilo, ali smo mi dali lažnu informaciju za pištolj. Prvi put je sastanak bio u tom kafiću, drugi put u Maloj Slaviji. Đurić je jeo pasulj sa duplom porcijom kobasice, imao je prave informacije o pištolju, ali nisam mu dao novac jer nas je ucenjivao, pa je posle nestao.

Miljković: Koje tačno detalje dao?

Vukićević: Kleo se u neku Zoricu da govori istinu.

Miljković: Koliko je novca tražio?

Vukićević: Ne bih da odgovorim.

Miljković: Svedok je rekao da je pominjao sin Belivuka da je radio kao konobar, u kom kafiću?

Vukićević: U kafiću na Banjici. Puno sam informacija posle dobijao, trebalo ih je sabrati.

Miljković: Juče je rekao da je sa Kićom njegov sin išao u vrtić, misli na Kiću ubijenog u Grčića Milenka?

Vukićević: Tako je, išli su u vrtić i igrali se u Tašmajdanskom parku u pesku, Kiću znam od detinjstva.

Miljković: Ljubomir Marković je 1981, a Lazar Vukićević 1989. tako da nikako po zakonu fizike nisu mogli da idu u vrtić zajedno. Juče je pominjao slike sa graničnog prelaza, ko mu je dao?

Vukićević: Policajac, ti si ga odlično znao.gepek para Papiću, kom Papiću?

Vukićević: Goranu Papiću, 8.000 evra i 100 grama kokaina. Gruja ga je pratio tog dana i video je.

Miljković: Oko bombe koja je eksplodirala tog dana ispod poršea, da li je video nekoga iz grupe?

Vukićević: Ne mogu da odgovorim, liči na malog Stošića ali neću da okrivim čoveka.

Miljković: Nemoj da mi se obraća lično.

Sudija: Miljkoviću, jel vi rukovodite postupkom? Nastavite ako imate pitanja.

Miljković: Svedok je rekao da je vršio neku opservaciju 12. oktobra po Vračaru, vezano za Lazara Ilića?

Vukićević: Sudija, ne znam kako ovako priča, mlad je dečko, nisam tako rekao. Taj Ilić mi se javio telefonom, preko Crnogorca, rekao mi je da Miljković i Belivukov klan "hoće da me ubiju, pošaljite neke pare ako hoćete da vam dam informacije. 12. oktobra sam trebao da ubijem vašeg sina ispred Palate pravde, ja ću da vam kažem ko je organizovao ako mi pošalljete novac". Ja sam ga slikao telefonom, otišao sam u kopirnicu, i otišao u policiju.

Miljković: Zašto baš pominje 12. oktobar?

Vukićević: Jer je toga dana Lazar imao suđenje.

Miljković: Jel prisustvovao suđenju?

Vukićević: Naravno da nije, nisam mu dao da ide. Ja sam toga dana odneo opravdanje u sud.

Miljković: Interesuje me gde se svedok nalazio od 7. do 11. avgusta 2020?

Vukićević: Ne bih znao.

Miljković: Da li mu je 10. avgust po bilo čemu značajan datum?

Vukićević: Ako insinuira za ubistvo Mitića, ja sam to tek kasnije saznao, da sam znao poslao bih policiju na vrata, ja bih otišao i ciglama lupao na vrata te klanice.

Miljković: Jesam li dobro čuo da je čuo da sam ja poslao nekome poruku da ćemo Mitića da tučemo, pa da ga pustimo?

Vukićević: Slabije čuje, a mlad je dečko. Gruja je došao kod Lazara i rekao da ga kidnapuju. Lazar je zvao Miljkovića i molio da ga puste, nudio mu je 40.000 evra da pute Mitića jer je mučenik, a Miljković je mom sinu odgovorio "Lazo, vidim da je indijanac, tućiću ga do osam sati uveče i baciću ga kod Urgentnog", a on ga je odveo kod Draganića u Ritopek i tranžirao ga

Miljković: Otkud zna da sam ga tranžirao?

Vukićević: Mnoge stvari sam saznao posle nestanka mog sina.

Miljković: Kako je bio obučen Mitić?

Vukićević: Ovaj čovek je u bezizlaznoj situaciji, sve je pobrkao.

Mitića sam video 2019. kada sam otišao po sina, koji je bio osuđen za prekoračenje nužne odbrane, tada smo povezli i Mitića, pitao me sin je li možemo. Dao sam tom Mitiću 100 evra, nikad više nisam video Mitića.

Miljković: Da li izna s kim je Mitić bio tog 10. avgusta 2020?

Vukićević: Gruja je rekao da su trebali da se nađu, da vode sestru Ninu kod zubara, da ga je čekao. Rekao je da je Mitić imao samo skaj telefon i da ih je čekao. Gruja je naišao kada su ga oteli kod Američke ambasade, tako mi je rekao, čuo sam i da je Miljković šamarao ovog debelog Budimira.

Miljković: Da li je nekada video ili čuo za Lalića?

Vukićević: Posle hapšenja ove grupe, išao sam kod nekih majki, kod gospođe Marine, sa cvećem i pićem da molim da mi kažu šta znaju o mom detetu. Nisu hteli da mi otvore vrata, a išao sam u dobroj nameri.

Miljković: Aludira na moju majku.

Vukićević: Nije tvojoj majci prekjuče bio rođendan.

Miljković: Da li je čuo da njegov sin i ljudi bliski njemu opserviraju mene, Belivuka?

Vukićević: Ne.

Miljković: Od kada se druže njegov sin i Šarac?

Vukićević: Šarac mi je rekao da se ne druže, nego viđaju povremeno.

Miljković: Rekao je da je njegov sin mašina za pare, za koga?

Vukićević: To sam rekao jer je insinuirao da se bavi drogom, on je pravio pare da može lepo da živi.

Miljković: Jel znao da je Filip Astalaš nosio pištolj, od koga se štitio?

Vukićević: Od vas.

Miljković: Zašto je vaš sin imao naoružano obezbeđenje?

Vukićević: To je samo jedan čovek koji ga je vozio, da u slučaju napada može da pobegne, nikada nije hteo nekoga da ubije.

Miljković: Svedoci saradnici su ispričali da je njegov sin krenuo tada da ubije Belivuka, i da se zato našao sa Nemanjom Đurićem?

Vukićević: Ne bi ubio nikoga, možda bi otišao da ga išamara.

Miljković: S kim je išao da se nađe to veče?

Vukićević: Sa Kapetanom.

Miljković: Odakle svedoku saznanja da sam ja ubio njegovog sina?

Vukićević: Biće dokazano, Miljkoviću, bolje ti je da sada priznaš sve.

Miljković: Što, šta će da bude?

Sudija: Miljkoviću, prekinite.

Miljković: Kako je vaš sin bio oprezan ulazio u kuću preko ograde, a ulazio s nepoznatim ljudima u kola?

Vukićević: Neću da odgovaram na gluposti.

Miljković: Kome smo mi oteli tri kuće?

Vukićević: Dve meni i jednu Ankici Brkić, utvrdiće Više tužilaštvo sve.

Miljković: Zašto se dva puta niste pojavili na saslušanju?

Vukićević: Slučajno, sve službe koje su doprinele ovom suđenju su savršeno radile, Cmolić, Nevenko Marić.

Miljković: Da li se svedokov sin video 14. oktobra sa svojom devojkom Jovanom J.?

Vukićević: Jeste, menjao je često stanove, išli su toga dana da uzmu stan.

Miljković: Da li se ona poslednja videla sa njim?

Vukićević: Ne znam.

Miljković: Kada je otišao iz kuće roditelja?

Vukićević: Ne mogu da se setim, 16 ili 17 sati.

Miljković: U kakvim je odnosima sa Jovanom J. sada?

Vukićević: Ništa nije znala.

Miljković: Da li se ona poznaje sa nekim od nas?

Vukićević: Nije mi poznato.

Miljković: Od kada poznaje Mirka Kojića i mene?

Vukićević: Kojića recimo od 2005. ili 2006., dosta dugo.

Miljković: Da li je Kojiću dugovao pare?

Vukićević: Nikada u životu.

Miljković: Da li je svedok radio sa narkoticima u Beču?

Vukićević: Nikada nisam u životu video narkotike.

Miljković: Jel me svedok mrzi zbog snimka njega i Kojića?

Vukićević: Ne znam o kom snimku se radi.

Miljković: Dobro zna, jedan jedini snimak, gde svedok oralno zadovoljava Kojića jer mu duguje novac.

Vukićević: Dostavite snimak.

Miljković: Dostaviću.

Ispitivanje oca Lazara Vukićevića je završeno i on je za kraj pozvao sudsko veće da pronađe taj snimak, a tužilaštvo je pozvalo da saluša Kojićevu suprugu. Podsetimo, Mirko Kojić je inače Miljkovićev kum i vodi se kao nestao. "Kojić je bio lovac, kao policajac, bili smo dobri. Rekao mi je da je Miljković ubio svog rođaka, pozovite njegovu suprugu, reći će vam sve o tri automobila, bentliju, jaguaru i BMW. I ja sam spreman da dam iskaz tužilaštvu. Ona može da vam kaže puno toga o tome", rekao je na kraju Milorad Vukićević.

