ŠKALJARCA LJUBAV KOŠTALA ŽIVOTA! Brutalno je mučen i ubijen, a sve zbog OVE DEVOJKE?

Tokom suđenja klanu Belivuk-Miljković okrivljeni saradnici su u više navrata pričali o mržnji Marka Mesara prema Lazaru Vukićeviću, jednoj od žrtvi koju je klan monstruozno ubio.

Nakon svedočenja oca Vukićevića, otkriven je i motiv ove likvidacije, a iza svega stoji jedna žena - Tanja Miljković, supruga jednog od vođe klana, koja ne prestaje da intrigira javnost.

Porodice žrtava, za čija ubistva je optužena organizovana kriminalna grupa pod vođstvom Velje Nevolje i Marka Miljkovića, počele su da daju iskaze pred Specijalnim sudom.

Jedan od njih je i Milorad Vukićević, otac Lazara Vukićevića, za čije ubistvo je optužen klan. Vukićević je slovio za nekoga ko je blizak škaljarskom klanu.

Sa druge strane, supruga Gorana Mihajlovića je odustala od krivičnog gonjenja klana. Očekuje se da na današnjem pretresu iskaz da majka ubijenog Mihajlovića, kao i porodica navijača Zvezde Zdravka Radojevića.

U podzemlju se već godinama šaputalo o ljubavnoj istoriji Lazara Vukićevića i Tanje Miljković, koja je sada u braku sa Markom Miljkovićem.

Ipak, ta govorkanja su se bazirala samo na neproverenim pričama, sve dok 28. avgusta Milorad Vukićević nije izašao pred sudsku govornicu. On se suočio oči u oči sa onima koji su optuženi za mučenje i jezivo ubistvo njegovog sina.

Nakon njegovog svedočenja pojavio se novi motiv za ubistvo Vukićevića, a to je upravo ljubav koja je ranije postojala između Miljkovićeve žene i Lazara Vukićevića.

Tanja imala istetovirano ime Vukićevića i srce?

Reči Milorada Vukićevića su šokirale sve u sudnici, kada je progovorio o svom susretu sa Tanjom Miljković koji se dogodio 2017. godine u zatvoru, kada je Milorad išao u posetu svom sinu. Tada, iza rešetaka je bio i Miljković.

- To je bilo u zatvoru sa mojim sinom. Stajao sam u redu za paket. Iza mene je došla devojka, ispijena, kao da je namučena. Nisam je odmah prepoznao, to je bila Lazareva bivša devojka, njegova prva ljubav, Tanja. Rekla je da je došla kod muža, da joj je muž ubio nekog na šinama. Zamolila je mene da sednem za staklo broj jedan, a da ona ode na staklo broj pet, što govori o Miljkovićevoj ljubomori. Pokazala mi je sliku svog starijeg deteta, rekla mi je: "To je moj Laki, promašila sam za šest dana". Prvo nisam znao šta to znači, ali onda sam shvatio da je dete rođeno ili prvog ili 12. juna, jer je Lazar rođen 6. - rekao je.

On je dodao da je, kada je Vukićević slavio rođendan u zatvoru, Tanja Miljković na radiju poslala šest ljubavnih poruka preko Bum Bum radija, kao i da je imala tetovažu na ramenu, na kojoj je pisalo Lazar i bilo je nacrtano srce.

- Neka mi gospodin Miljković objasni šta je bio motiv, ako nije ljubomora - rekao je.

Na pitanje sudije zbog čega je bio u zatvoru, ako nije imao kriminalnu prošlost, Vukićevićev otac je rekao da je Lazar bio u zatvoru zbog toga što je pucao kada su ga Belivukovi ljudi napali u diskoteci.

Miljković je prećutao ovu temu i nije imao komentar, ali je njegovo ispitivanje Milorada Vukićevića proteklo u žustrim svađama, ne krijući netrpeljivost.

Ko je Tanja Miljković?

Tanja Miljković je supruga Marka Miljkovića, sa kojim je u braku godinama.

Ona je bila i privedena prošle godine, kada je sprovedena u Tužilaštvo za organizovani kriminal nakon što joj je početkom decembra pretresena kući na Zvezdari.

Ona je tog dana iz svoje luksuzne kuće izvedena u braon bundi, sa naočarama, maskom i kapom. Ona je u rukama tog dana nosila I kesu iz jedne prodavnice.

Njoj su lisice stavljene na ruke po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal u saradnji sa SBPOK-om, a zajedno sa njom uhapšene su i Belivukova supruga i tašta, kao i nevenčana supruga Filipa Ivanovskog za kojeg se sumnja da je pripadnik klana Belivuk - Miljković.

Kako se sumnja, one na svoje ime kupovale nepokretnosti i vrednije pokretne stvari od novca koji, kako se se sumnja, potiče iz delatnosti organizovane kriminalne grupe koju su organizovali Veljko Belivuk i Marko Miljković.

Miljković je, prema papirima Tužilaštva za organizovani kriminal, svoj novac davao supruzi Tanji, koja ga je deponovala u banku, a onda plaćala kupljene nepokretnosti. Za jedan stan Miljkovići su dali 99.613 evra, nakon čega je Marko uhapšen.

Ona je izazvala veliku pažnju javnosti nakon što se 24. aprila prvi put pojavila u Specijalnom sudu, kako bi pratila suđenje i dala podršku svom mužu koji je optužen za sedam teških ubistava.

Na suđenje se pojavila i 26. aprila, a njeno ponašanje u sudnici je šokiralo, ali i zgrozilo javnost. Tokom svedočenja okrivljenog saradnika Nikole Spasojevića, inače kuma Marka Miljkovića, ona je sve vreme prevrtala očima, odmahivala rukama, ali i smejala se na morbidne izjave o mučenju i ubijanju.

Svom suprugu je mahala i slala poljupce, a sa osmehom na licu su je pozdravili i ostali članovi klana, među kojima je najveseliji bio Veljko Belivuk.

Vukićević navijač Zvezde, povezan sa škaljarcima

Lazar Vukićević je poznat kao navijač Zvezde, a slovio je i za nekoga bliskog škaljarskom klanu. On je bio blizak i sa Nikolom Mitićem, za čije ubistvo je takođe optužena grupa Belivuka.

Lazar Vukićević ubijen je 14. novembra 2020. godine u vikendici strave u Ritopeku, nakon što je namamljen porukama sa Skaja.

Kako se navodi u optužnici, Vukićevića, koji je imao lični sukob sa Belivukom zbog poslova oko droge, u Ritopek su namamili upravo Nevolja i Mesar, i to odmah nakon što su sami izvršili dve likvidacije.

Belivuk i MIljković su otputovali u Crnu Goru kako bi oteli Mila Radulovića, visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog klana. U kriminalnim krugovima Radulović je bio poznat pod nadimkom Mile Kapetan, a Vukićević je sarađivao sa njim na poslovima oko droge. Upravo koristeći njegov kriptovani telefon, Belivuk i Miljković su namamili Lazara Vukićevića do vikendice u Ritopeku. Oni su, kako se navodi u optužnici, Vukićeviću poslali fotografiju vezanog Belivuka uz poruku da dođe da “ispita Vepra” (nadimak za Belivuka).

“Brate je l’ bi išao da ispitaš Vepra? Al sve brate, sve!!!” - glasila je poruka koju je Vukićević dobio sa telefona Mileta Kapetana ne sluteći da ju je poslao upravo Belivuk.

“Šta god treba brate moje. Ako hoćeš i u akciju da idemo”, odgovorio je Vukićević Kapetanu.

Nakon toga, Vukićević je otet, a zatim i brutalno mučen, sve dok ga članovi klana nisu ubili. Oni su sve vreme Belivuku i Miljkoviću slali "izveštaje" preko Skaja, o tome kako ide njihov monstruozni plan ubistva.

O tome da je Miljković gajio mržnju prema Vukićeviću, potvrđuje i situacija kada je otet Nikola Mitić.

Tom prilikom, Miljković je, kako su ispričali okrivljeni saradnici, uzeo Mitićev telefon i pozvao je Vukićevića, kada mu je pretio.

- Miljković preko aparata Nikole Mitića priča na glasovnu poruku sa Lazarom Vukićevićem. Govorio je da su nekad bili dobri, a da je sada sa Šarcem i smećem škaljarskim, a Vukićević je rekao da je sam za sebe i dodao "jurićemo se" - ispričao je ranije Bojan Hrvatin.

Vukićevića su povezivali i sa Aleksandrom Šarcem, koji je ubijen u oktobru 2020. godine u garaži TC "Ušće".

