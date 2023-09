'VIDELA SAM NA ULICI DEO LJUDSKE GLAVE I KOSU' Potresno svedočenje o užasu u Smederevu: Deca su ležala na asfaltu

"Deca su plakala, žene vrištale. Na ulici sam videla deo ljudske glave, kosu. Delovi tela, koža...To je bilo na 10 metara od nas."

Ovako priča radnica frizerskog salona koji se nalazi odmah uz zgradu u Smederevu gde je sinoć oko 20.30 sati Đorđe A. (57) aktivirao eksploziv i razneo se.

Kako se sumnja, on je više kilograma eksploziva aktivirao zbog svađe oko kirije sa stanarima, četvoročlanom porodicom - ocem, bratom i sestrom i sestričinom.

Od jačine detonacije cela zgrada je uništena, krov je raznesen, vrata u svim stanovima do prizemlja su izbijena.

Komšinica opisuje jezive scene. Kaže, ona je neposredno pred eksploziju otišla do kineske radnje u zgradi da kupi nešto za salon. Sekund kasnije čula je eksploziju, vrisku stanara i dovikivanje da se ruši zgrada.

- Dotrčao je čovek, bukvalno nam je u letu govorio "Izađite, izađite". Stvarno sam mislila to je to, ruši se zgrada. Sve je bilo puno dima, kada sam došla do prolaza videla sam decu kako leže na asfaltu. Žene su vrištale, nismo znali šta se dešava. Bila sam u šoku, tada sam ugledala deo ljudske glave, kosu, delovi tela su bili svuda - kaže sagovornica.

Poznato stanje povređenih

- Brat i sestra koji imaju oko 30 godina su povređeni u detonacija. Naime, u stanu živi i njihov otac i sestričina ali oni u trenutku eksplozije nisu bili u iznajmljeni stanu - kaže sagovornik Kurira.

Devojka je lakše povređena.

- Muškarac od 25 godina ima višestruke povrede po telu od šrapnela, svuda po telu su mu geleri, od glave, grudnog koša, trbuha i ekstremiteta. Nakon inicijalne dijagnostike uradili smo operaciju i izvadili mu nekoliko šrapnela iz prednjeg trbušnog zida. Srećom, nema povrede unutrašnjih organa, nije imao unutrašnje krvarenje i nije životno ugrožen. Ali, ima povredu oba oka, a na jednom će najverovatnije trajno izgubiti vid, za drugo je dijagnostika u toku i videćemo šta će kolege u Beogradu uraditi, da li će uspeti da mu sačuvaju vid - navodi dr Željko Smiljanić, pomoćnik direktora Opšte bolnice Smederevo.

Devojka od 22 godine ima višestruke posekotine po telu.

- Urađena je inicijalna dijagnostika i nema znakova povrede vitalnih organa, stabilnog je opšteg stanja i van životne opasnosti. Posekotine ima i po glavi i po rukama, svuda. Kod nje nije bilo potrebe za bilo kakvom hirurškom intervencijom - navodi dr Smiljanić.

