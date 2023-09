POZNATO STANJE SUVOZAČA IZ AUTOMOBILA SMRTI: Išli u kontra smeru, pa se ZAPALILI NAKON SUDARA

Suvozač Nenad K. (40), koji je bio u "fijatu" koji je vozio u kontra smeru na "Milošu Velikom" konstatovane su teške povrede!

- Nenadu su prvobitno konstatovane lake povrede, a nakon detaljnih pregleda utvrđeno je da je teško povređen, odnosno da ima prelom grudne kosti i serijski prelom rebara - navodi izvor.

Kako saznajemo, smešten je u Urgentnom centru, na odeljenju grudne hirurgije.

Podsetimo, saobraćajna nesreća se dogodila u nedelju popodne kod obilaznice u Beogradu, na auto-putu Miloš Veliki kod Jakova, kada je vozilo "fijat punto" kojim je upravljao Dejan J. (51) išlo kontra smerom ka Beogradu, izazvalo je nesreću i počelo da gori.

Dragoslava P. (30), koja je bila na mestu vozača "hjundaija" u svesnom stanju je prevezena u KBC Zemun.

Nenad rekao da su promašili izlaz sa puta

Prema našim saznanjima, Nenad je danas saslušan u bolnici. On je na saslušanju rekao da su on i vozač automobila Dejan J. krenuli na svadbu u Ivanjicu, te da su promašili izlaz na auto putu i pokušali da se što pre isključe. On je naveo da su pili pivo tog dana.

Takođe, suvozač iz “automobila smrti” zvanično je saopštio da nisu snimali telefonom vožnju u kontra smeru, niti su bilo kakve snimke tokom putovanja postavljali, odnosno imali nameru da postave na društvene mreže.

Autor: