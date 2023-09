OGLASILA SE ĆERKA VOZAČA PUNTA SMRTI: Još uvek mi nije javljeno da je poginuo, žao mi je što se to desilo

Dejan J. (51) bio je za volanom "fijata" koji je u nedelju vozio u suprotnom smeru na auto putu "Miloš Veliki", kada se sudario sa "hjundaijem" i zapalio. Njegova ćerka Tara oglasila se za medije o teškoj nesreći u kojoj je stradao njen otac.

Kako je rekla, ona nema nikakve informacije o nesreći koja se dogodila u nedelju popodne na "Milošu Velikom".

- Ja znam da on to nije trebalo da uradi, a takođe ne znam razlog toga, ne mogu loše da pričam o pokojnom ocu, ali i molim sve ljude koji ga krive da ne napadaju mene jer ja sa tim lično nemam ništa. Kakav je bio, otac mi je bio - ističe Tara.

Kako ona kaže, na svojim društvenim mrežama je objavila da joj je poginuo otac, kako je ljudi ne bi konstantno zvali i ispitivali.

- Lično nemam nikakve informacije u vezi svega toga jer meni ništa nije javljeno, pa čak ni da je poginuo. Objavu da je poginuo sam objavila da me ljudi ne bi ispitivali celu noć, jer sam mislila da je to ispravna stvar za uraditi. Žao mi je jako što se to desilo, kao i te nedužne žene - rekla je ona.

Takođe, ćerka stradalog muškarca moli javnost da razumeju da ona "ništa nije mogla da promeni ili učini", povodom nesreće u kojoj je učestvovao njen otac.

Ona dodaje i da ne želi više da daje izjave o ocu.

Vozio u kontra smeru kilometrima

Podsetimo, saobraćajna nesreća se dogodila u nedelju popodne kod obilaznice u Beogradu, na auto-putu Miloš Veliki kod Jakova, kada je vozilo "fijat punto" kojim je upravljao Dejan J. (51) išlo kontra smerom ka Beogradu, izazvalo je nesreću i počelo da gori.

Na mestu suvozača je bio Nenad K. (40) i on je teško povređen.

Dragoslava P. (30), koja je bila na mestu vozača "hjundaija" je prevezena u KBC Zemun i njena porodica je apelovala na društvenim mrežama da je potrebna krv za povređenu devojku.

Nenad je danas saslušan u bolnici. On je na saslušanju rekao da su on i vozač automobila Dejan J. krenuli na svadbu u Ivanjicu, te da su promašili izlaz na auto putu i pokušali da se što pre isključe. On je naveo da su pili pivo tog dana.



Autor: