DRAMA U HITNOJ POMOĆI U KRALJEVU - Pijani pacijent davio vozača i rušio sve pred sobom!

Zaposleni u noćnoj smeni kraljevačke Hitne pomoći u nedelju su bili žrtve agresivnog pacijenta a neki od njih su i fižicki bili napadnuti.

Glavna sestra Ana Ratković priča da je sve počelo oko 22 sata kada je pacijent u vidno alkoholisanom stanju u pratnji dve osobe doveden da mu se sanira povreda na zadnjem delu leve butine.

- Kada ga je doktorka pitala kako se povredio, to je njega toliko razljutilo da je u momentu počupao je infuziju, porušio paravane, sav medicinski materijal je rušio pred sobom i krenuo na šalter gde je rukom pokušao da dohvati dežurnog. U strahu su se svi povukli i zaključali u dispečerski centar - kaže Ratković i napominje da su snimci iz Hitne pomoći predati policiji i da je strašno kako je sve izgledalo.

- On je pesnicom udarao u to debelo staklo i pritom posekao ruku i dok je krv liptala na sve strane jurnuo je na vrata prijemnice... Jedan vozač je izašao da ga smiri, međutim on je počeo da ga davi - nastavlja sestra.

Tek kad je stisnut panik taster, koji u ustanovama postoji baš zbog ovakvih situacija, došla je, kaže, policija a nekoliko policajaca je jedva uspelo da ga savalada.

- S obzirom na to da je bio povređen odvezli su ga na hirurghiju, a potom i na psihijatriju gde su ga obuzdale dve medicinske ekipe.

Za sve to vreme u Hitnoj pomoci bilo je mnogo ljudi, nered i krv na sve strane, a zaposleni vrlo uznemirini.

- Svi su, medutim, nastavili da rade do ujutru iako su bili životno ugroženi. Obavili su sve terene, pomogli svima - kaže Ratković.