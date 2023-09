'TO MU JE PETI AUTO KOJI JE SLUPAO, STALNO SAM MU PRIČALA DA SE UOZBILJI' Oglasila se komšinica vozača PUNTA SMRTI: Živeo je u nemaštini, dolazio je da pozajmi dve kašičćice kafe

Komšije Dejana J., koji je stradao u nesreći na autoputu "Miloš Veliki", tvrde da je on već slupao pet automobila, a da je tek nedavno kupio "punta".

Dejan J. (53) vozač "fijata" koji je poginuo na autoputu "Miloš Veliki" vozeći u kontra-smeru i ranije je imao probleme u vožnji, a kako kažu komšije, navodno je bio lečen u Klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", prenose portali.

Ovu informaciju je portalima otkrila jedna od komšinica Dejana J., koja živi u blizini kuće u kojoj je živeo, u Debeljači.

"Ne znam ko je njemu mogao da dozvoli da vozi ako se zna da je čovek bio nekoliko puta na lečenju u klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". On nije bio sposoban za život, a kamoli za vožnju", ispričala je ona za "Republiku"

Druga komšinica, Stevka Brikalin, naglašava kako od šoka danima ne može da se sabere.

"Teško je Dejan živeo, u nemaštini. Dešavalo se da dođe do mene i traži mi dve kašičice kafe, to skuva i pije od ujutru do uveče. Često je sedeo ispred kapije sa flašama vode i polivao beton. Evo, i sada su tu ove flaše, žao mi je da ih bacim", kaže ona, a zatim i dodaje:

"Žao mi je što ga više neću videti. Brat mu živi u Švedskoj, a roditelji su mu umrli pre četiri godine, jedno za drugim. Prvo majka od infarkta, pa nedelju dana posle otac, kojeg je rak dokrajčio. Nedavno je kupio tog punta. To mu je peti auto koji je slupao. Svaki put je prošao sa lakšim povredama. Ja sam mu stalno govorila: 'Deki, uozbilji se, nemoj toliko da piješ i voziš, nastardaćeš', ali nikada me nije slušao", rekla je Stevka koja je istakla da se Dejan sam snalazio i zarađivao kao maser, a da ga ćerka Tara J. nije dugo posetila.

Autor: