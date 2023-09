POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA KUĆA STRAVE U VLAŠKOM DOLU: U ovom objektu je žena iskasapila telo supruga - Deca joj pomogla da delove tela sakrije u šumi!

Među zidovima ove kuće strave u Vlaškom Dolu kraj Požarevca, život S.A (56) je tragično okončan. Na ovom mestu Lj.L. ubila je žrtvu - svog supruga, isekla njegovo telo i uz pomoć dece ga bacila u šumu udaljenu 60 kilometara od sela.

Sumnja se da je njegova supruga LJ.L. pucala iz vatrenog oružja i usmrtila muškarca, a zatim zajedno za A.A. njegovo telo odnela i ostavila u šumi na području Kučeva.

Vlaški Do kuća u Vlaškom Dolu ovde je ubijen S.A.Foto: Telegraf.rs

U Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu saslušane su osumnjičene za ubistvo muškarca (56) LJ.J. i A.A, saznaje Telegraf.rs.

Lj.J. je pred tužiocem priznala krivicu, dok se A.A. branila ćutanjem.

Po odobrenju VJT u Požarevcu, osumnjičenima je određeno zadržavanje.

VJT u Požarevcu je stavilo predlog sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Požarevcu za određivanje pritvora osumnjičenima.

Komšije i rođaci žrtve iz Suvog Dola kažu da je u pitanju bio jako vredan čovek koji već dug niz godina živi i radi u Beču na poslovima na građevini i oko uvođenja centralnog grejanja. Tamo su živeli i bivša supruga Lj.L. i deca koja su tamo i rođena.

- Šta oni rade, od čega žive sam Bog zna. Oni izlaze isključivo iz kuće noću posle osam, oko devet sati. Toliko su čudni. On je bio vredan i radan čovek. Razveden je, ali je bivšoj ženi ipak dozvolio da živi u kući njegovog oca još od korone. Šta ih je to navelo da ga tako mučki ubiju... Za nas je to katastrofa - priča prvi komšija, koji ne može da poveruje da su i deca bila saučesnici.

Meštani sela Vlaški Do koji kažu da ne pamte da se ovako nešto ikada dogodilo, mišljenja su da je pozadina iza svega strašna i da se radi o sekti jer, kako kažu, majka i deca su svako veče izlazili iz kuće posle 20 sati i dolazili pred zoru.

Podsećamo, po dolasku policije, bivša supruga Lj. J. (56) je priznala ubistvo, dok se ćerka A.A. branila ćutanjem. Za sinom M. A. policija i dalje traga.

