BRAČNI PAR IZGOREO U KUĆI KOD RAŠKE! Komšije ne mogu da dođu sebi od šoka: Bili su dobri i pošteni ljudi, mučili su se da stvore ovu kuću!

U kući u naselju Milatković kod Raške policija je sinoć našla dva ugljenisana tela. U pitanju je bračni par, žena (70) i muškarac (68). O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo koje je naredilo obdukciju.

Požar je izbio u kući u selu Milatkoviću na putu između Novog Pazara i Raške, a nesrećnom paru koji je živeo u ovoj kući nije bilo pomoći.

Kako su rekli iz kraljevačke policije, najverovatnije se radi o neispravnim instalacijama kao uzroku izbijanja požara.

"To je bila buktinja, vatrogasci su tri cisterne vode potrošili"

Komšije kažu da su ovaj požar primetili ljudi sa magistralnog puta i da su odmah obavestili komšije, a potom i nadležne službe.

- Bili su dobri ljudi, pošteni, mučili su se, stvorili ovu vikendicu. Najverovatnije se nešto desilo oko struje, šporeta...Tu je imao jedan zid isto od drveta i jedan stočić. To je valjda uhvatilo, oni su zaspali sigurno i to ih je ugušilo. To je buktinja bila, plamen je goreo. Pa vatrogasci su došli, gasili, tri cisterne su potrošili. Evo ga, opet tinja, još i danas - rekao je jedan od komšija.