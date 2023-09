'NEPOMIČNO LEŽALA U LOKVI KRVI, MISLIO SAM DA JE GOTOVO' Očevidac o drami u kojoj je devojka (21) pala sa trećeg sprata u Borči

'Čuo se jak udarac, mislio sam da je pala neka greda sa zgrade, a onda sam ugledao devojku koja nepomično leži u lokvi krvi na trotoaru'

Ovako priča, M.M. (32) očevidac jučerašnje drame u kojoj je Ž.P. (21) skočila sa trećeg sprata nedovršene zgrade u Borči u Ulici Julija Delere. Srećom, ona je preživela pad.

"Mislio sam da joj nema pomoći"

Prema njegovim rečima, Žaklina P. (21) živi upravo u toj nedovršenoj zgradi zajedno sa dečkom V.K. (63).

- Čuo sam da su se nešto svađali i ona mu je tada pretila da će skočiti. On joj je pričao da to ne radi, međutim, nakon pet minuta je otišao i ona se tada bacila. Ležala je na podu u lokvi krvi, mislio sam da je gotovo i da joj nema pomoći - priča on.

Ističe i da je bez svesti bila par minuta, te da se osvestila i molila za pomoć.

- Čim se osvestila, htela je da ustane. Čak je i pričala "pomozite mi, molim vas" , dok je pokušavala da mi pruži ruku. Dali smo joj vodu, a ubrzo je došla i Hitna pomoć - navodi M.M.

"Što si skočila, rekao sam ti da to ne radiš?"

Napominje i da je V.K. ubrzo došao, te da kada je video masu ljudi koja se okupila oko devojke bio vidno iznerviran.

- Pričao je ljudima da se sklone, kako njoj ništa ne treba. I pitao je "Što si skočila, rekao sam ti da to ne radiš".. - priča šokirani komšija.

Kako kaže, oni već neko vreme žive u tom objektu.

- U toj zgradi se skupljaju beskućnici, pijanice i niko im ništa ne može. Taj objekat u izgradnji stoji tako već 15 godina unazad. I niko ništa ne preduzima. Cela zgrada je puna smeća, ima svega od flaša pa sve do nekog starog i podrpanog nameštaja - navodi komšija M.M..

Ističe i da je tu devojku viđao sa nekim drugaricama ranije, te da su mu tražile 30 dinara za alkohol.

- Ko zna šta se sve krije iza te priče, ja ne znam ni da li ona ima porodicu. Najbitnije je da je preživela - dodaje on.

SOS telefon za pomoć SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja. Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org. Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

Teške povrede glave i prelomi

Prema informacijama, njoj su konstatovane teške povrede glave.

- Ž.P. su u KBC Zemun, konstatovane povrede - prelom karlice i prelom tri pršljena kičme. Stabilna je i svesna, nije životno ugrožena - navodi izvor.

