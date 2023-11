PLANIRAO LIKVIDACIJU JOVANA ĐUROVIĆA, DOČEKIVAO KAŠĆELANA IZ PRITVORA: Evo ko je uhapšeni KAVČANIN koji je sinoć pucao u sugrađane

Marko P. (31) iz Danilovgrada uhapšen je sinoć nakon pucnjave u Podgorici gde je nakon kraće svađe ispalio hitce u Veselina S. (43) i Slavena G. (35) koji su tom prilikom zadobili povrede. Osumnjičeni je bezbednosno ineteresantna osoba koja se dovodi u vezu sa kavačkim klanom.

Kako su navele crnogorske Vijesti, pucnjava se sinoć u podgoričkom naselju Mareza u kojoj su povređene dve osobe - Veselin S. je ranjen u stopalo, dok je Slaven G. ranjen u koleno. Sumnja se da je do pucnjave došlo nakon što su dvojica povređenih sedeli blizu trafike kada se napadač dovezao "kliom" do njih a ubrzo je usledila svađa koja je eksalirala tako što se osumnjičeni vratio do kola izvadio pištolj, pucao im u noge i pobegao. Nakon bekstva policija ga je ubrzo lišila slobode.

Pa da podsetimo, kako navode crnogorski mediji Marko P. je bezbedonosno interesantna osoba koja je pripadnik kotorskog klana.

- Marko P. hapšen je u martu 2020. sa Vukom O. iz Bara zbog sumnje da su pripremali likvidaciju Jovana Đurovića, brata pokojnog Luke Đurovića, vođe barskog klana i bliskog saradnika Luke Bojovića - podseća sagovornik i dodaje:

- Ovaj dvojac se tada sumnjičio da je pokušao da postavi eksploziv ispod automobila koji je navodno koristio Jovan Đurović.

Crnogorski Vijesti tada su navele da je oni uhapšeni zbog krivičnog dela stvaranje kriminalne organizacije, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i krađa. Tadašnji specijalni tužilac Milivoje Katnić na konferenciji za medije naveo je da je 10. marta te godine sprečena likvidacija.

- Osumnjičeni su 10. marta uveče u ukradenom "golf 2" osmatrali teren, a inače, kola su ukrali dan ranije u Ulcinju. Dan nakon hapšenja u štek stanu u naselju Ratac policija je pronašla snajpersku pušku, prigušivač, kao i benzin kojiim su navodno planirali da zapale kola nakon zločina - preneli su lokalni mediji.

Prema navodima medija, Marko P. je pripadnik kavačkog klana, a upravo on je u decembru 2019. dočekao Slobodana Kašćelana, navodnog vođu kotorskog klana kada je pušten iz pritvora nakon što je prethodno platio kauciju od pola miliona evra.

Pa da podsetimo, Jovan Đurović je do sada izbegao nekoliko pokušaja likvidacije.

