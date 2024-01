5 GODINA OD BRUTALNE LIKVIDACIJE NA BANOVOM BRDU! 'Nasmejani ubica' GREŠKOM LIKVIDIRAO Markovića ispred porodične kuće

Nebojša Marković, šurak pokojnog Aleksandra Šarca, "Pink pantera" i bliskog saradnika škaljarskog klana ubijen je pre tačno pet godine ispred svoje porodične kuće kada je u automobil unosio dečja kolica na Banovom brdu.

Kobnog dana, 5. januara 2019. oko 11 sati plaćeni ubica Čaba Der, poznat kao "nasmejani ubica" došao je ispred kuće i izrešetao Markovića iz pištolja u grudi i glavu. Nakon toga je pobegao a njegov saučesnik Alan Cigler, poznat kao "čovek mačka" mu je pomogao prilikom izvršenja zločina.

- Nebojša Marković je izašao iz kuće oko 11 sati tog dana i sklapao je dečja kolica, koja je nameravao da stavi u gepek. Međutim, u tom trenutku pojavio se beli "fijat punto" iz kog je izašao Čaba Der u beloj jakni - podseća izvor.

Kako je kasnije utvrđeno sa snimaka nadzornih kamera koje su bile montirane na Markovićevoj kući, jasno se vidi sam čin likvidacije. Naime, Marković je živeo zajedno sa šurakom Aleksandrom Šarcem i njegovom porodicom.

- Kako se vidi na kamerama, Čaba Der je izašao iz "punta", prišao žrtvi na metar, dva i izvadio pištolj iz crne torbe i ispalio u njega nekoliko hitaca - podseća izvor i dodaje:

- Nesrećni Marković pao je kao pokošen nakon rafalne paljbe, a ubica koji je pucao iz pištolja CZ-99 sa prigušivačem odmah seo na mesto suvozača pa sa svojim pomagačem Alanom Ciglerom pobegao u nepoznatom pravcu.

Ukućani su videli da se nešto desilo i odmah su izašli napolje i zatekli Markovića pored kola u lokvi krvi. Pozvali su policiju i Hitnu pomoć ali Markoviću nije bilo spasa.

- Čaba Der je kao neposredni izvršilac krivičnog dela pravosnažno u odsustvu osuđen na 40 godina zatvora zbog teškog ubistva, a nalazi se na izdržavanju doživotne robije u Mađarskoj zbog dva ubistva iz 2018. - biznismena Lasla V. u Budimpešti i hrvatskog državljanina Ivana Serdarušića u Amsterdamu - navodi izvor i dodaje:

- Viši sud u Beogradu nepravosnažno je osudio pomagača Alana Ciglera na 15 godina zatvora, a u novembru je Apelacioni sud u Beogradu razmatrao žalbe na tu presudu gde Više javno tužilaštvo u Beogradu traži da se Cigleru izrekne kazna od 30 do 40 godina zatvora.

Alan Cigler je naveo "da on nije ubica, već lopov ceo život i da on drugačije ne zna da zaradi." Takođe, naveo je "da mu je teško što je bio saučesnik u ubistvu i izvinuo se Markovićevoj porodici što je učestvovao u tome."

- Bio sam sa Derom i još dve devojke u provodu, a onda smo nas dvojica otišli do Banovog brda. Čaba mi je tada rekao da čekamo čoveka koji mu duguje novac. Kada je uočio Markovića rekao je: "Evo tog čoveka, vozi!" - rekao je Cigler na suđenju i dodao:

- Krenuo sam, a onda je Der rekao da stanem, izvukao je torbu, koja je bila pozadi, i izašao. Vratio se posle minut i kazao mi: "Vozi, pucao sam u njega".

S druge strane, Čaba Der je u pismu koje je napisao u mađarskom zatvoru, koje je poslao beogradskom Višem sudu kao svoju završnu reč, priznao da je likvidirao Markovića.

- Pucao sam u Nebojšu Markovića jer sam saznao da je učestvovao u pripremama moje likvidacije, pucao sam u njega preventivno. Meni je bilo važno samo da se obračun ne dogodi na oči njegove porodice. Zbog toga sam, čim sam izašao iz kola, počeo da pucam u njega. Takođe, mi je važno bilo i da sve snime kamere, da se moje lice dobro vidi - napisao je Der u pismu.

Meta bio Šarac

Nebojša Marković bio je šurak Aleksandra Šarca, koji je izrešetan 9. oktobra 2020. koji je od zadobijenih povreda preminuo nakon devet dana. Osumnjičeni za njegovo ubistvo je Lazar Ilić iz Kraljeva koji se kobnog dana maskirao tako što je nosio kačket i hirušku masku preko lica. Nakon što je pucao u Šarca pobegao je u nepoznatom pravcu, ali je za sobom ostavio brojne tragove pomoću kojih je utvrđeno da je on egzekutor. Ilić se nalazi u spuškom zatvoru zbog sumnje da je nakon toga pokušao da ubije Marka Ljubišu Kana u Budvi, bliskog saradnika škaljarskog klana. Naime, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu podiglo je optužnicu protiv "vračarskog klana" na čijem čelu je odbegli Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara koji se terete da su naručili i izvršili likvidaciju Šarca. Sumnja se da je Šarac na meti ove kriminalne grupe bio odavno, pa je tako ubistvo Nebojše Markovića samo kolateralna šteta, i da je zapravo glavna meta bio Aleksandar Šarac. - Istragom je utvrđeno da je Aleksandra Šarca u TC "Ušće" namamio Nikola Kačarević i to sve zbog 6.000 evra i "vračarcima" javljao svaki korak svog prijatelja čak i to šta je obukao - piše između ostalog u optužnici.