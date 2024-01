POČINJE NOVO SUĐENJE ZORANU MARJANOVIĆU: Određen datum kada optuženi za ubistvo pevačice dolazi u sud

Viši sud u Beogradu zakazao je za 14. februar pripremno ročište pred početak ponovljenog suđenja Zoranu Marjanoviću, koji je optužen da je 2. aprila 2016. oko 17 sati u naselju Crvenka kod Borče ubio suprugu, pevačicu Jelenu Marjanović.

- Sud je za 19. mart zakazano i početak suđenja - prenose mediji.

Pripremno ročište, podsetimo, zatvoreno je za javnost i na njemu će tužilaštvo i odbrana predložiti dokaze koji će se izvoditi tokom suđenja, dok bi Zoran Marjanović odbranu trebalo da iznese na javnom suđenju u martu.

Apelacioni sud, kako je Kurir pisao, nedavno je ukinuo prvostepenu presudu kojom je bio osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora zbog ubistva supruge i suđenje vratio na početak.

Marjanović će u sud dolaziti sa slobode, pošto je 3. oktobra prošle godine odlukom Apelacionog suda pušten iz Centralnog zatvora u Beogradu.

U svojoj odluci da se presuda ukine i suđenje vrati na početak Apelacioni sud naveo je između ostalog, da prvostepeni sud nije naveo u čemu se sastoje okolnosti koje se odnose da je suprugu ubio na svirep način, dok se podmuklost vezuje za to da je navodno svoj mobilni telefon učinio nedostupnim.

- Zaključak prvostepenog suda o tragu krvi koji je pronađen na zadnjem sedištu automobila, za koji prvostepeni sud nesporno utvrđuje da potiče od oštećene i koji je, prema nalazu i mišljenju sudskog veštaka, relativno svež trag i koji je u međuvremenu brisan su izostali jasni i argumentovani razlozi šta prvostepeni sud konkretno na osnovu ovog traga utvrđuje, odnosno kako je navedeni trag krvi oštećene dospeo na mesto na kome je pronađen i kako isti dovodi u vezu sa ostalim izvedenim dokazima - navodi se između ostalog u odluci suda.

Takođe, oni navode da u vezi sa činjenicom da je mobilni telefon okrivljenog 2. aprila 2016. godine u periodu od 16:38 do 17:04 bio nedostupan za sistem mobilne telefonije prvostepeni sud u potpunosti prihvata nalaz i mišljenje sudskog veštaka za telekomunikacije koji je ostao u ubeđenju i pri iznetom mišljenju da je okrivljeni svoj telefon učinio nedostupnim i da se radi o svesnoj i namernoj tehničkoj radnji koja je preduzeta od strane okrivljenog.

- Propustio je da utvrdi i da da jasne razloge na koji način je to okrivljeni svoj mobilni telefon učinio nedostupnim, te da li je to okrivljeni učinio na neki drugi pogodan način kao što je vađenje kartice, ručni izbor druge mreže kojim telefon postaje nevidljiv za mrežu kojoj primarno pripada, pa čak i korišćenjem aluminijumske folije kao prepreke za prijem signala, a što je sudski veštak izneo samo kao mogućnost, ali ne i kao nesporno utvrđenu činjenicu da je okrivljeni upravo na jedan od načina koje sudski veštak navodi samo kao mogućnost to i učinio, a posebno imajući u vidu izražen stav prvostepenog suda da u konkretnom slučaju nije došlo do implicitnog isključenja sa mreže, što sve nadalje ukazuje da se pravilnost i zakonitost prvostepene presude nije mogla u ovom delu sa sigurnošću prihvatiti budući da je zahvaćena bitnom povredom - navodi se u obrazloženju Apelacionog suda.

Posle ukidanja presude, advokat Aleksandar Zarić, jedan od Marjanovićevih advokata, rekao je za Kurir da oni imaju nove dokaze koji do sada nisu izvođeni, a koji idu u korist Zoranu, ali i novog svedoka.

Pripremno ročište, podsetimo, zatvoreno je za javnost i na njemu će tužilaštvo i odbrana predložiti dokaze koji će se izvoditi tokom suđenja, dok bi Zoran Marjanović odbranu trebalo da iznese na javnom suđenju u martu.

Apelacioni sud, kako je Kurir pisao, nedavno je ukinuo prvostepenu presudu kojom je bio osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora zbog ubistva supruge i suđenje vratio na početak.

Marjanović će u sud dolaziti sa slobode, pošto je 3. oktobra prošle godine odlukom Apelacionog suda pušten iz Centralnog zatvora u Beogradu.

U svojoj odluci da se presuda ukine i suđenje vrati na početak Apelacioni sud naveo je između ostalog, da prvostepeni sud nije naveo u čemu se sastoje okolnosti koje se odnose da je suprugu ubio na svirep način, dok se podmuklost vezuje za to da je navodno svoj mobilni telefon učinio nedostupnim.

- Zaključak prvostepenog suda o tragu krvi koji je pronađen na zadnjem sedištu automobila, za koji prvostepeni sud nesporno utvrđuje da potiče od oštećene i koji je, prema nalazu i mišljenju sudskog veštaka, relativno svež trag i koji je u međuvremenu brisan su izostali jasni i argumentovani razlozi šta prvostepeni sud konkretno na osnovu ovog traga utvrđuje, odnosno kako je navedeni trag krvi oštećene dospeo na mesto na kome je pronađen i kako isti dovodi u vezu sa ostalim izvedenim dokazima - navodi se između ostalog u odluci suda.

Takođe, oni navode da u vezi sa činjenicom da je mobilni telefon okrivljenog 2. aprila 2016. godine u periodu od 16:38 do 17:04 bio nedostupan za sistem mobilne telefonije prvostepeni sud u potpunosti prihvata nalaz i mišljenje sudskog veštaka za telekomunikacije koji je ostao u ubeđenju i pri iznetom mišljenju da je okrivljeni svoj telefon učinio nedostupnim i da se radi o svesnoj i namernoj tehničkoj radnji koja je preduzeta od strane okrivljenog.

- Propustio je da utvrdi i da da jasne razloge na koji način je to okrivljeni svoj mobilni telefon učinio nedostupnim, te da li je to okrivljeni učinio na neki drugi pogodan način kao što je vađenje kartice, ručni izbor druge mreže kojim telefon postaje nevidljiv za mrežu kojoj primarno pripada, pa čak i korišćenjem aluminijumske folije kao prepreke za prijem signala, a što je sudski veštak izneo samo kao mogućnost, ali ne i kao nesporno utvrđenu činjenicu da je okrivljeni upravo na jedan od načina koje sudski veštak navodi samo kao mogućnost to i učinio, a posebno imajući u vidu izražen stav prvostepenog suda da u konkretnom slučaju nije došlo do implicitnog isključenja sa mreže, što sve nadalje ukazuje da se pravilnost i zakonitost prvostepene presude nije mogla u ovom delu sa sigurnošću prihvatiti budući da je zahvaćena bitnom povredom - navodi se u obrazloženju Apelacionog suda.

Posle ukidanja presude, advokat Aleksandar Zarić, jedan od Marjanovićevih advokata, rekao je za Kurir da oni imaju nove dokaze koji do sada nisu izvođeni, a koji idu u korist Zoranu, ali i novog svedoka.

Autor: