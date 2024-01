SRPSKI REPER PUŠTEN IZ POLICIJE: Nije mu određen pritvior, ali će dobiti krivičnu prijavu! Poznati SVI DETALJI

Srpskom reperu Surilu, pravog imena Filip Arsenijević (33) iz Beograda, nije određen pritvor i pušten je iz policije.

- F.A. nije određen pritvor, jer ranije nije bio osuđivan. Protiv njega biće podneta krivična prijava za krivična dela ugrožavanja sigurnosti i nasilničko ponašanje – saznajemo do izvora bliskog istrazi.

Potvrđeno nam je da se sve dešavalo 6. januara u popodnevnim satima i da je Suril nasrnuo na tri osobe i naneo im lake povrede. Kako smo ranije pisali on je izdao apartman na Zlatiboru za dve osobe iz Bačke Palanke. Još zvanično nije saopšteno kako je došlo do toga da on fizički preti muškarcu i ženi kojima je izdao apartman, ali je poznato da je u tom apartmanu bilo mnogo više ljudi nego što je dogovoreno, kao i da su doveli kućne ljubimce, što isto nije bio dogovor.

Prema nezvaničnim informacijama, on je jednog od gostiju udario šamar, a drugog ujeo. Postoji nezvanična priča i da je Suril takođe dobio par udaraca. Prema jednoj priči ti gosti su mu skoro demolirali apartman, kao da je zbog velike buke bilo žalbe od gostiju iz drugog apartmana koji su tu došli sa malim detetom.

Takođe, Suril je u svom apartmanu, koji se nalazi u istoj zgradi kao i apartman koji je izdao gostima bio sa ženom. Navodno se pričalo da se svađao sa svojom ženom, ali je žena to u policiji demantovala. Policija je odmah reagovala i uhapsila Surila, koji je bio u policijskom zadržavanju do 48 sati.

