'NE ZAMERI SVOJOJ MAJCI... BORIĆU SE DA UBICU SVAKA SUZA STIGNE' - Potresne reči porodice mladića koji je ubijen u masakru u Duboni

Neutešna majka ubijenog Dalibora Todorovića (25) iz Dubone, kojeg je 4. maja 2023. godine u masakru ubio pomahnitali U. B. (21), skoro svaki dan podeli poneku reč o velikom gubitku koji je pogodio ovu, kao i mnoge porodice tog kobnog dana.

- Dačo sine, majka te doziva. Nijedan dan osvanuo nije da me suza za tobom ne umije. Svaki dan je kao zemlja težak. Boriće se majka, sine, da ubicu svaka moja suza stigne. Ne zameri majci svojoj, znam da voliš kad se smejem. Ne zameri ni tati ni seki, što im suze za tobom često teku. Suze nam teku, bol u duši vlada. Takva je naša sudbina sada. Nikada sine ti umreti nećeš, lažu oni koji kažu da te nema. Živiš i večno ćeš živeti, iako je za tobom bol i tuga preteška - napisala je ovog puta Dačina majka.

Neutešna žena je ispod potresne poruke objavila fotografiju stradalog Dalibora, ispod čega su se samo nizali komentari podrške ovoj porodici, a u narednoj objavi, Dačina majka podelila je još jednu potresnu poruku, ne sakrivajući da se nikada neće pomiriti sa činjenicom da joj sina više nema.

- Tvoja smrt i zadnji zagrljaj od tebe, bolela me samoća. Mislila sam da će to nekada proći, ali to nikada ne prolazi, niti će proći dokle god ja živim. Živiš ti u meni, volim te, moj anđele.

Podsetimo, Todorović je jedna od devet žrtava masovnog ubice iz Mladenovca. Dalibor je pogođen hitcima, nakon čega je pao ispod klupe. Njegovi roditelji su čuli pucnjavu, kada ga je majka pronašla krvavog.