STANARI ZGRADE NA BANJICI U STRAHU OD NOVE KATASTROFE: Vatra se širila nenormalnom brzinom, a najgore je što još nije gotovo

Jutros rano došlo je do stravičnog požara u Bulevaru oslobođenja 102 u Beogradu, kada je stan petočlane porodice progutala vatra od plafona do poda.

U stanu na šestom spratu živela je porodica Aleksandra Pindevića, šteta koja je načinjena je ogromna, a jedna član ove porodice i dalje se nalazi u Urgentnom centru zbog opekotina koje je zadobila usled pokušaja da spreči požar.

Komšije su otrkile da je strah zavladao u čitavom naselju kada su ugledali dim koji se širio Bulevarom.

- Ugledao sam dim i odmah pozvao vatrogasce. To se širilo nenormalnom brzinom, zahvaljujući njima, stalo na put vatrenoj stihiji koja je buktala u potkrovlju ove zgrade - rekao je jedan od komšija.

Ekipa Kurira ušla je u prostorije gde je požar izbio, kada smo zatekli scene kao iz horor filmova. Komšije su pokušavale da izbace vodu koja je ostala posle vatrogasaca, međutim, kako kaže deka koji je čistio ispred vrata, borba tek počinje, verujući da još nije gotovo sa katastrofom, ali sreća u nesreći je ta da žrtava nije bilo.

Ekipa vatrogasaca ostala je da dežura nakon gašenja požara.

Podsetimo, požar je izbio u zgradi na Bulevaru oslobođenja u Beogradu. U stanu nije ostalo ništa, osim crnila i pepela. Odmah po pozivu, na teren je izašlo 26 pripadnika VSJ Voždovac, Zvezdara i Banjica sa šest vatrogasnih vozila.

Šta prvo uraditi u slučaju požara?

Kako je u 80 odsto slučajeva uzrok požara zapravo ljudski faktor, odnosno nepažnja, nemar, nestručno rukovanje i održavanje raznih aparata, preopterećenje električne instalacije, ostavljanje električnih uređaja uključenih bez nadzora, ali i neoprezno odlaganje pepela nakon čišćenja ložišta, vatrogasci savetuju koje sve mere prevencije je neophodno primeniti kako bi se mogućnost izbijanja požar svela na minimum, ali i kako treba postupiti ako požar izbije u stanu, zgradi ili kući. Prvo i osnovno pozovite 193 i precizno recite adresu odnosno lokaciju požara, kao i to da li ima ugroženih osoba. Vatrogascima na licu mesta bilo bi poželjno dati što preciznije informacije o rasporedu prostorija kako bi što efikasnije pristupili gašenju, a pre toga omogućiti im nesmetan prolaz. Ukažite im na opasnosti ukoliko ih ima, kao što su na primer boce sa gasom, lakovi... Iskusni vatrogasci napominju da ako ste već napustili stan ili kuću u kojoj je izbio požar da se ne vraćate unutra. Mere prevencije Kako biste predupredili da do požara dođe u kući, ne ostavljajte uključen šporet bez nadzora, grejna tela odvojte od kreveta, fotelja, kada na duže vreme napuštate kuću isključite sve električne uređaje. Zapamtite da električne uređaje i aparate u slučaju da se zapale ne smete gasiti vodom. Izvucite kabl iz utičnice, i gasite vatrogasnim aparatom sa prahom (S) ili ugljen dioksidom (CO2). Ni ulje koje se zapali u tiganju ne smete gasiti vodom, jer ćete izazvati još veći plamen. Potrebno je isključiti šporet ili gas, prekriti pokvašenim ćebetom ili nekom nesintetičkom tkaninom, samo prethodno zaštitite ruke i lice zbog opekotina. Na taj način vatra će ostati bez kiseonika neophodnog za gorenje i ugasiće se. Vodu ne smete sipati ni u dimnjak ako se zapalio, upozoravaju vatrogasci. Sipanjem vode u dimnjak, voda se razlaže na vodonik i kiseonik, a poznato je da je vodonik eksplozivan gas, tako da može doći do eksplozije!