OVO JE MLADIĆ POVREĐEN U UDESU U ODŽACIMA: Automobil mu presekao put, ona i devojka LETELI NEKOLIKO METARA nakon pada sa motora

Mladić I. P. (22) iz okoline Odžaka teško je povređen kada ga je juče dok je vozio motor sa svojom devojkom udario vozač automobila koji se uključivao sa puta koji nema prvenstvo prolaza, izvodeći polukružno skretanje.

Saobraćajna nesreća se dogodila oko 12 sati u Odžacima, a povređeni je nakon nesreće transportovan u Klinički centar Vojvodina u Novom Sadu, dok je devojka prevezena u somborsku bolnicu.

- Sumnja se da je do nesreće došlo kod jedne benzinske pumpe gde je vozač automobila navodno, hteo što pre da se uključi na glavni put. Naime, tu postoji znak stop i on se navodno, nije zaustavio nego je mislio da može da se uključi u saobraćaj ne u tom smeru, nego čak u suporotnom pre nego što se motor dođe do tog dela uključenja - navodi naš izvor i dodaje:

- Najverovatnije loša procena vozača automobila koštala je motociklistu i njegovog suvozača koji su se tom prilikom direktno zakucali u auto. Bukvalno su odleteli sa motora nekoliko metara.

Kako dalje objašnjava, scena je bila jeziva.

- Delovi motora i automobila bili su svuda po putu, povređeni su bili svesni, ali povređeni. Motociklista i njegova devojka imali su potrebnu opremu, kao i kacige na glavama. Pozvana je policija i ekipa Hitne pomoći koja je brzo došlo do mesta nesreće - kaže naš izvor i dodaje:

- I. P. je zadobio teške telesne povrede i prevezen je u KC Vojvodina gde mu je urađena dijagnostika i navodno, sada je u stabilnom stanju. Dok je njegova devojka prevezena u Opštu bolnicu u Sombor gde je zadržana.

Uviđaj je trajao satima, a istraga će utvrditi sve detalje ove nesreće u kojoj na svu sreću nije bilo stradalih putnika.

Prijatelji povređenog mladića I. P. kažu da je on jedan divan i vredan mladić koji godinama unazad radi sa ocem porodični biznis.

- I. P. nije vozio brzo, on je neko ko voli motore, ali nikada ne divlja, već uživa u vožnji I samom motoru. Pa vidite, ni sada nije kriv nalazi se u tepkom stanju zbog druge krivice, ali nadamo se da će biti dobro - kaže naš sagovornik i dodaje:

- I. P. vredno radi sve zanatske poslove sa svojim ocem - kreči, stavlja fasade i izvodi gipsarske radove. Često znaju da odu po nekoliko nedelja u neki drugi grad ili državu kako bi odradili posao pa se vrati.

