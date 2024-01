Lazarević ponovo brani BELIVUKOV KLAN: Tvrdi da su dokazi iz Ritopeka kontaminirani

Advokat Dejan Lazarević vratio se u postupak kao branilac suđenje, belivuk

Suđenje klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića nastavlja se danas u Specijalnom sudu. Njihov prvobitni advokat Dejan Lazarević, kom se sudi za šokušaj ubistva Nebojša Joksovića u okviru kriminalne grupe Darka Šarića, vratio se u postupak kao branilac desetorice optuženih.

Na suđenju Belivuku poslednje su svedočile devojke Dunja V., Darija J. i Katarina M. koje su, kako se sumnja, bile na stadionu FK Partizan kada su pripadnici ove grupe, kako je navedeno u optužnici, silovali i zlostavljali oštećenog I. S.

Takođe, završeno je ispitivanje oštećenog I. S. koje je bilo zatvoreno za javnost. Veštaci psiholog i psihijatar su na jednom od prethodnih suđenja rekli da je I. S. sposoban da prati suđenje i svedoči.

Pre oštećenih i svedoka ispitani su okrivljeni-saradnici Bojan Hrvatin, Nikola Spasojević i Srđan Lalić koji su se nagodili sa tužilaštvom da za manju kaznu zatvora pričaju svoja saznanja o krivičnim delima za koja se grupa tereti.

16.15 Pauza

Sudija je odredila pauzu od 10 minuta kako bi bila doneta odluka o predlozima branilaca.

16.05 Miljković se javio za reč

- Ja bih samo da se nadovežem na tužioca. Pečatiranje ne mogu da obavljaju službena lica sama. Da mogu, sami bi to radili i u Humskoj. Pečatirala su službena lica po nalogu suda. Kada je službeno licu izgubilo legitimaciju otpečatirali su Humsku u prisustvo svedoka i uz prisustvo svedoka je ponovo pečatirano. Vidimo da iskusan tužilac ne razlikuje pretres i uviđaj - rekao je Miljković.

On je istakao da policija može da zadrži nekoga, ne duže od šest sati, radi prikupljanja obaveštenja i istakao da ga interesuje koga je to tužilaštvo zadržalo.

- Hajde onda da izbacimo druge članove zakona i da radimo sve po tački 136. Neću se pozivati na UStav koji garantuje da niko ne može da uđe u dom bez naredbe za pretres koju je dao sud. Tužilac se pozviao na član 300. Istina je da treba da nas obaveštavaju i da možemo da prisustvujemo o procesnim stvarima, li je tužilac zaboravio da nas pozove da čujemo ispitivanje svedoka i da ih ispitujemo. Mi nismo obavešteni da prisustvujemo uviđaju. Zašto Draganića nisu obavestili o pretresu u Ritopeku? Imamo slike na kojima se vidi da su od februara do aprila ulazili razni ljudi i kamioni. Šta su unosili i iznosili, mi to ne znamo. Gde su nestale pločice, laminat i tuš kabine? - dodao je i pitao je gde su zapisnici za taj period.

15.26 Lazarević: Falsifikovan zapisnik, kontaminirani dokazi

Sudija je naložila da se pregleda zapisnik iz kuće u Ritopeku, kada se javio advokat Dejan Lazarević.

- Nije bilo nasilno, već fiktivno otvaranje blindiranih vrata nekim pajserom, a vrata su bila otključana. U skrivenu prostoriju ušao je visok čovek, koji nije bio obučen kao forenzičar i zadržao se dva do tri minuta. Zatim sam tražio da se legitimiše, ali on nije želeo da kaže svoje ime. Na kraju je rekao da je šef forenzike. Nije tačno da su glavni tužilac i polciija bili u dvorištu, bili su u garaži - rekao je Lazarević.

U skrivenu prostoriju je, kako je rekao, ušlo njih deset do 15. Kako je dodao Lazarević, čovek koji se prdstavio kao šef forenzike rekao je da mogu da priđu na oko dva do tri metra od mašine za mlevenje mesa koja se nalazila u skrivenoj prostoriji.

- Svi smo tu ostavili DNK. Doći ćemo do istine, ako sud odobri da bude ispitan taj šef forenzike. U hodniku smo našli neke kese, u zapisniku je navedeno da je tu pronađena neka puška u koferu. To nije video ni tužilac Saša Ivanić, ni ja. Sve stvari iz kesa su stavljene na šatorsko krilo, policajci su se tu zavlačili i snimali svojim telefonima. Ko god je hteo bio je blizu stvari. Dokazi su kontaminirani - dodao je.

On je rekao da je falsifikovan datum izveštaja, kao i potpis i da su u kuću u Ritopeku ubačene stvari.

- Nađena je ogromna količina oružja, municije. Videćete da to što je nađeno nije u vezi sa okrivljenima. Očekivao sam da će tužilac posle odustanka tužioca od krivičnog gonjenja od okrivljenog saradnika Nikole Spasojevića, odustati i od ostalih, ali nije - rekao je advokat Dejan Lazarević.

Tužilac Saša Ivanić rekao je da "nema govora o neovlašćenom ulasku" u kuću u Ritopeku, kao ni skidanju postavljenog pečata.

- Kako branilac Lazarević nije ranije stavio primedbu da je NN lice ušlo u prostoriju pre tužioca? Da li možete da verujete da je jedan branilac sa iskustvom takvu priliku propustio? To se danas, Vama saopštava, navodno prisustvo nekog civila, nepoznatog lica. Na zapisnik niko, do danas, nije stavio nikakvu primedbbu. Predlažem da preglod obijete kao neosnovan - rekao je tužilac.

- Tužilac i ja znamo ko je ušao i kako se predstavio, ako je to Nenad Vukanić, onda je to visok čovek koji je ušao. Samo recite da li ja govorim ili ne govorim istinu - rekao je Lazarević, a sudija ga je opomenula da se ne obraća direktno tužiocu.

Lazarević je rekao i da branilac sam bira kada će nešto da iznese.

14.45 Preslušava se iskaz sa saslušanja Šejića

Preslušava se audio snimak sa saslušanja okrivljenog Alekse Šejića iz policije.

Kako se čuje na snimku, inspektori su mu saopštili da je optužen zbog uduživanja radi vršenja krivičnih dela, kao i zbog droge i oružja.

On je rekao da je ranije osuđivan na uslovnu kaznu zbog teške krađe 2019. godien, da se ta sankcija završila i da ne postoji nijedan postupak koji se vodi protiv njega.

Šejić je u policiji rekao da želi da iznese odbranu. Ispričao je da je došao u Beograd u oktobru 2019. godine, da je radio u pica baru na vračaru od januara do septembra 2020. godine, a da je potom radio u restoranu na stadionu "Partizana" od oktobra do decembra iste godine.

Na pitanje da li je pripadnik neke veće grupe, odgovorio je da je pripadnik grupe FK "Partizan".

- Živeo sam u sobi na stadionu dok sam radio u restoranu na stadionu "Partizana". Soba se nalazila u okviru restorana, je znam kako da objasnim. Nalazi se odmah desno u odnosu na ulaz u restoran. Radio sam radnim danima od osam do 20 sati u restoranu radnim danima. Milovan Tadić je bio menadžer restorana, on mi je davao instrukcije u vazi sa poslom - rekao je Šejić na saslušanju u policiji.

On je dodao da Tadića zovu Miksa, ali da ne zna koliko ima godina.

Na pitanje koga je sve viđao u restoranu, Šejić je rekao da je "dolazilo dosta navijača".

- Od tih navijača čuo sam za Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Dolazili su kad su bile utakmice, ali ih ne poznajem lično, niti imam bilo kakav kontakt s njima. Viđao sam ih u restoranu, na navijačkim skupovima - rekao je Šejić.

Sudija je potom prekinula preslušavanje i pitala da li postoji sugestija branilaca u vezi sa tim koji deo treba da se presluša kako bi se videlo da je Šejić govorio pod pretnjama i maltretiranjem.

Šejić se potom javio za reč.

- Ja nisam nijednog trenutka rekao da je meni u toku saslušanja prećeno. Sve se desilo pre saslušanja. Pogledajte vreme saslušanja, ja sam uhapšen u pola osam. Čujete kako ja zvučim kad sam normalan. Satima sam bio na stolici tamo, 1000 puta sam to naveo - rekao je Šejić.

Tužilac je istakao da se na snimku čuje da su inspektori svoj posao obavili profesionalno. Takođe je dodao da je pre saslušanja Šejić rekao da nema izabranog branioca i da je vreme utrošeno na to da dobije branioca po službenoj dužnosti.

- To je prethodilo saslušanju i sastavljanju zapisnika. Zbog težine krivičnih dela, propisana je obaveza postavljanja branilaca. Tada se došlo u procesn u situaciju gde su im postavljeni branioci po službenoj dužnosti. Sve to postoji i u pisanim dokumentima. Imamo izjavu osumnjičenog koji je rekao da pristane da daje iskaz u policiji. Do davanja iskaza ne može da se dođe bez izričite saglasnosti osumnjičenog i njegovog branioca da on pristaje da iznese iskaz u policiji. Sve konstatacije su bitne da bi se došlo do zakonitog postupka i zakonitog zapisnika. Postoji pisani i audio zapis o saslušanju osumnjičenog. Ni osumnjičeni, ni branilac, ne iznose nikakve primedbe na ovu procesnu radnju - rekao je tužilac Saša Ivanić.

On je dodao da je Šejić i posle određenog vremena u prisustvu istog branioca dao iskaz i da ni u jednom trenutku nije bilo žalbe na zapisnik.

- Izričito tvrdim da sam tražio Nikolu Ristovića i da advokata nisam dobio. Ja sam došao ovde, nisam znao da mogu da menjam advokata i rečeno mi je da ne mogu nikoga da obaveštavam. Situacija nije kao što je tužilac ovde obaveštava - rekao je Šejić.

Njegov branilac rekao je da Šejić nije poučen o svojim pravima, čim nije znao da može da bira advokata.

Sudija je pitala optuženog Vladimira Dimitrijevića, da li je bilo prinude ili pretnji dok je on saslušavan u policiji, kako bi bila doneta odluka da li da se preslušavaju snimci sa saslušanja.

- Tokom saslušanja nisam imao pretnje ni prinude, sve je bilo pre saslušanja - rekao je Dimitrijević.

14.35 Sudija proziva prisutne

Advokat Dejan Lazarević vratio se u postupak kao branilac Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, Vladimira Greka, Dejana Tešića, Nebojše Jankovića, braće Budimir, Senada Rešovića,

14.00 Optuženi dovezeni u sud

Sedam ubistava

Belivuku i njegovom klanu sena teret stavlja sedam ubistava, trgovina drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje.

Sud je u junu potvrdio novu optužnicu, drugu po redu, kojom se terete za ubistvo Nikole Mitića u avgustu 2020. godine i Gorana Mihajlovića u aprilu 2019. godine.

U okviru prve optužnice na teret im se stavljaju ubistva Milana Ljepoje, Aleksandra Gligorijevića Pukija, Gorana Veličkovića Goksija, Zdravka Radojevića i Lazara Vukićevića.

Autor: