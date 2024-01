PRVE FOTOGRAFIJE SA SUĐENJA RODITELJIMA ĐAKA UBICE: Pred sudijom i još DVOJE OKRIVLJENIH

Suđenje Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima maloletnog Koste, koji je 3. maja prošle godine pucajući iz očevog pištolja ubio deset osoba u svojoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", a još šest ranio, počelo je danas u Višem sudu u Beogradu.

Pored roditelja sudiće se i vlasniku streljane Ratku Ivanoviću i instruktoru pucanja Nemanji Marinkoviću, koji su optuženi za davanje lažnog iskaza.

Na današnjem suđenju Kecmanovići bi trebalo da iznesu odbranu, kao i druga dvojica okrivljenih.

Kostin otac je optužen za teško delo protiv opšte sigurnosti, jer postoji sumnja da je obučavao sina da rukuje oružjem i da gađa mete u obliku silueta ljudi. Sumnja se i da je suprotno Zakonu o oružju i municiji, umesto u metalnom sefu sa ključem, dva pištolja, koja je Kosta uzeo, držao u dva plastična kofera pod šifrom spakovana u dva ranca, koji služe za prenos oružja, a ne za bezbedno čuvanje.

Tužilaštvo smatra da je otac tako omogućio detetu da dođe u posed dva pištolja, koje je Kosta "provalivši" šifru uzeo 1. maja i dva dana čuvao u rancu, da bi ih 3. maja poneo u školu.

Kako se sumnja, Vladimir Kecmanović je svog sina godinu dana ranije u streljačkom klubu u Beogradu obučavao da rukuje vazdušnim oružjem, da gađa mete u obliku koncentričnih krugova, kako da stoji i diše, nakon čega je odobrio obuku za gađanje iz vatrenog oružja i to pištolja marke "glok", kojoj je i prisustvovao. Sumnja se i da je dva do tri meseca kasnije u istom streljačkom klubu obučavao sina da rukuje, puni okvir i gađa u siluete ljudi iz pištolja marke "češka zbrojevka". Zatim ga je 12. novembra 2022. godine odveo u etno-selo Gostoljublje, gde je dečak pucao iz vazdušnog pištolja u koncentrične krugove. Prema optužnici četvrti put ga je 11. aprila 2023. godine odveo u isti streljački klub u Beogradu, gde je Kosta pucao u mete iz vatrenog oružja i to pištolja marki "češka zbrojevka" i "ruger", za koje otac poseduje odobrenje nadležnog organa za nabavljanje i držanje.

Majka Miljana Kecmanović optužena je, jer je njen nesporan DNK trag nađen na jednoj čauri kod vrata učionice za istoriju u kojoj je Kosta pucao u đake iz svog odelenja i nastavnicu. Protiv nje za ovo krivično delo nije vođena istraga, već je neposredno optužena, pošto je tužilaštvo došlo do tog dokaza u istrazi protiv njenog supruga Vladimira i iskoristilo ga.

Vladimir Kecmanović se od 3. maja prošle godine nalazi u pritvoru, koji mu se produžava svakih mesec ili dva dana, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, jer se tereti za delo za koje je propisana kazna zatvora duža od deset godina i uznemirenja javnosti.

Majka Miljana se brani sa slobode, ali je njoj sud odredio meru zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa sinom Kostom, pošto je on predložen za svedoka u postupku.

