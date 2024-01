HOROR U BORČI Stavio ženi nož pod grlo i pretio da će je zaklati: Žrtva slabo pokretljiva i koristi HODALICU

Muškarac (70), uhapšen je zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici tako što je ženi (69) stavio nož pod grlo preteći joj ubistvom. Nesrećna žena jedva se spasila otimajući sečivo pri čemu je zadobila posekotine po rukama.

Kako se nezvanično saznaje, jezivo nasilje dogodilo se juče u Borči, obaveštena je policija koja je nasilnika uhapsila, dok je žena sa posekotinama po rukama prevezena u bolnicu.

Da ovo nasilje bude još jezivije, nesrećna žena je slabo pokretljiva te za hodanje koristi hodalicu.

- Vikao je na nju i vređao je, ona je jadna nekako otišla u kupatilo, ali on je sa nožem došao do nje. Pokušao je da joj stavi nož pod grlo. Sve vreme joj je pretio da će je zaklati. Nesrećna žena uspela je rukama da skloni sečivo, te je tako, kako se sumnja, zadobila posekotine po rukama. Nekako je uspela da ga smiri, a potom je kako je znala i umela izašla iz kuće - objašnjava izvor upoznat sa slučajem.

On dodaje da je ubrzo potom neko od bližnjih pozvao policiju.

- Inače, ovaj bračni par je skoro pet decenije u braku, a za sve to vreme nesrećna žena je trpela nasilje u porodici. Nikada ga nije prijavila jer ga se plašila. Kako sam sam saznao on joj je svaki put pretio da će je ubiti ukoliko ga prijavi policiji. Siguran sam, ni sada ga ne bi prijavila da neko drugi to nije uradio - navodi sagovornik.

Prema njegovim rečima policija je uhapsila nasilnika.

- A koliko sam video, pronašli su i veliki kuhinjski nož. Iskreno se nadam da ga neće pustiti, jer se plašim da će on tu ženu ubiti - rekao je sagovornik koji je kako je rekao ovo i javio iz tog razloga.

