KAKO JE OTKRIVENA NAJLUĐA KRIMI PRIČA IZ NIŠA! Tinejdžer (19) prijavio reketiranje, a planirao da UBIJE TETKU, majka iznela sulude detalje

I. S. (20) iz Niša i D. S. (39) iz okoline ovog grada, koji su uhapšeni prekjuče zbog sumnje da su izvršili krivično delo organizovanje, planiranje i dogovaranje izvršenja teškog ubistva, saslušani su OJT Niš koje je donelo naredbu o pokretanju istrage protiv njih. Nakon toga su saslušani i pored sudijom za prethodni postupak koji im je, ne predlog tužilaštva, odredio pritvor.

Slučaj planiranja likvidacije jedne žene u Nišu, za šta su osumnjičeni I. S. (19) iz Niša i D. S. (39) iz okoline ovog grada, otkriven je tokom istrage po prijavi pokušaja reketiranja, saznaje “Blic”. Neverovatna krimi priča, prema našim saznanjima, počela je tako što je I. S. prijavio D. S. zbog pokušaja iznude a onda se, radom tužilaštva i policije, klupko odmotalo pa su obojica uhapšena zbog sumnje da su izvršili krivično delo delo organizovanje, planiranje i dogovaranje izvršenja teškog ubistva.

D. S. dodatno sumnjiči i za iznudu u pokušaju.

- I. S. je prvi prijavio D. S. da pokušava da ga reketira, tražeći od njega 1.000 evra i automobil u vrednosti 1.500 evra. Kada je tužilaštvo počelo rad na slučaju došlo se do saznanja i sumnje da je I. S. prethodno angažovao D. S. kako bi mu pomogao u planiranju i organizovanju ubistva njegove tetke sa kojom ima nerešene imovinske odnose oko dela kuće. D. S. je navodno za svoj angažman trebalo da dobije 5.000 evra ali je zahtevao od I. S. "avans" od 1.000 evra i automobil u vrednosti 1.500 evra. I. S. je odbijao da mu da novac i kola, uprkos pretnjama D. S. da će ga u suprotnom prijaviti i otkriti njegove planove da pokušava da ubije tetku, pa ga je prvi prijavio za pokušaj iznude, računajući verovatno da će tako njegova priča biti verodostojnija. Na kraju su uhapšena obojica - kaže naš izvor.

Šta se tačno desilo i po svemu sudeći biće detaljno rasvetljeno tokom istrage koja će nesumnjivo uslediti posle njihovog hapšenja.

Niška policija saopštila je danas zvanično da se njih dvojica sumnjiče da su, krajem januara, isplanirali da ubiju ženu sa kojom je I. S. u rodbinskoj vezi i, kao i da će I. S. za to predati 5.000 evra D. S.

- Nakon dogovora, D. S. je, kako se sumnja, od I. S. zahtevao da mu odmah da 1.000 evra i automobil u vrednosti od 1.500 evra, preteći mu da će ga u suprotnom prijaviti policiji zbog planiranja ubistva, pa se D. S. sumnjiči i za krivično delo iznuda u pokušaju - saopštila je niška policija.

Oglasila se majka uhapšenog tinejdžera

Milanka Stevanović, majka uhapšenog I.S. (19) tvrdi da je njen sin žrtva ovejanog kriminalca koji mu je “napakovao” hapšenje.

- Tog čoveka je moj muž zaposlio u svojoj pekarskoj radnji, bio je još na probnom radu kada je on preminuo, što se desilo pre dva meseca. Sin je odmah preuzeo radnju i maksimalno se trudio da je održi pre svega poštujući očev trud. Ni moj suprug a sin još manje, nisu znali sa kim imaju posla, jer ga nikada ne bi zaposlili da su čuli da je 22 godine proveo na robiji. Ubrzo je pokazao svoje pravo lice, dolazio je na posao pijan, pod dejstvom opijata, često bi spavao na radnom mestu, uopšte uzev bio je neodgovoran radnik - ispričala je ranije Milanka.

Napomenula je i da D. S. shvatio šta mu se sprema, te je samostalno dao otkaz.

- Kasnije sam saznala da je taj čovek mu je kazao da je spreman da za mog sina učini bilo šta te da mu se obrati ako ima bilo kakav problem. Naivan, kakav je oduvek bio, on mu je ispričao o našim problemima nastalim nakon smrti mog supruga. Kazao mu je da se brine za mene jer se ja mnogo sekiram zato što je muževljeva tetka zatražila polovinu kuće nakon njegove smrti. On mu je kazao : "Tu je brat, ja sve mogu da ti rešim! Moj sin ga je pitao kako misli da to reši a ovaj mu je otvoreno rekao da će tu ženu likvidirati. Njega je to zaintrigiralo, to je devetnaestogodišnje dete koje još ne razmišlja racionalno, pa ga je zamolio da mu detaljno objasni kako bi to izveo. Taj čovek je rekao da će ubiti očevu tetku za 5.000 evra i moj sin je tada dao pristanak ne znajući da ga on sve vreme krišom snima. Navukao ga je da kaže još neke stvari kompromitujuće za moje dete samo da bi mogao da mu iznuđuje novac - objasnila je ona.

Kako dalje navodi, D.S. je 1. februara došao u njihovu pekaru, bahat i pod dejstvom opijata.

- Zapretio je mom sinu rečima: "Snimao sam te dok smo planirali ubistvo, imaš rok do 18 sati da mi doneseš 1.000 evra i da mi predaš “reno senik” ili nosim snimak u policiju. Odmah smo otišli kod advokata, on nas je posavetovao da odemo u policiju i prijavimo iznudu što smo učinili. Taj čovek je priveden, suočili su ga sa mojim sinom a on je policiji predao svoj snimak. Međutim, i moj sin je imao snimak na kojem se čuje kako negira da želi da ubije tu ženu - zaključuje ona.