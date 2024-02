PRESUDA NAJPOZNATIJEM SRPSKOM MAKROU 13. FEBRUARA: Završeno suđenje za trgovinu ljudima i prostituciju

U Višem sudu u Beogradu danas je završeno suđenje Mihajlu Maksimoviću, najpoznatijem srpskom makrou i njegovom bratu Dušanu Milenkoviću, optuženima za posredovanje u tzv. elitnoj prostituciji.

Izricanje presude zakazano je za 13. februar.

Zamenik Višeg OJT ostao je pri svemu što kaže optužnica i zatražio da sud Maksimovića za trgovinu ljudima i za posredovanje u prostituciji osudi na zatvorsku kaznu od sedam i po godina, kao i da mu izrekne novčanu kaznu od 300.000 dinara.

Za njega je, takođe, predloženo da se za dva krivična dela trgovina ljudima osudi na po tri i po godine zatvora, a za krivično delo posredovanje u prostituciji na godinu i po dana, te da mu se izrekne pomenuta jedinstvena kazna(7,6 godina).

Za Milenkovića, tužilac je predložio da se osudi na jedinstvenu kaznu zatvora od dve i po godine i da mu se izrekne novčana kaznu od 360.000 dinara.

Odbrana optuženih je, međutim,zatražila da se Maksimović oslobodi od optužbe da je počinio trgovinu ljudima i da se osudi za jedno krivično delo posredovanje u prostituciji, te eventualno osudi na uslovnu osudu.

Sud će izreći 13. februara prvostepenu presudu na koju odbrana i tužilaštvo imaju pravo na žalbu.

Maksimović je, podsetimo, svojevremeno priznao da je posredovao između devojaka i klijenata u prostituciji, ali je negirao da je izvršio trgovinu ljudima. Njemu je, inače, 2021. godine ukinut kućni pritvor i na suđenja je dolazio sa slobode, kao i Milenković.

Prema optužnici, Maksimović i Milenković se terete da su od novembra 2015. do januara 2019. na različitim lokacijama učestvovali u dogovaranju i organizovanju intimnih odnosa devojaka koje su radile za njih i klijenata.

Maksimović je organizovao profesionalno fotografisanje devojaka radi prezentacije klijentima, ugovarao vreme, mesto i iznos novca za pružene seksualne usluge, organizovao prevoz do klijenata i nazad do stanova u kojima su one živele, i od njih uzimao 30 procenata od zarade.

