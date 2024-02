PANČEVAC KRIJUMČARIO SIRIJCE I IRAČANE PREKO DRINE: Otkriven u blizini granice sa Hrvatskom PRETI MU DO 10 GODINA ZATVORA

Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas Višem sudu u Pančevu podnelo optužnicu protiv okrivljenog M.P. (49) iz Pančeva, zbog sumnje da je 4.novembra 2016., zajedno sa Milenkom

Pantovićem iz Pančeva i Dejanom Jereminovim iz Kovina, protiv kojih je postupak pravnosnažno okončan osuđujućim presudama, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist omogućio nedozvoljen prelaz granice Republike Srbije i Bosne i Hercegovine kao i nedozvoljen boravak i tranzit u ovim državama grupi od 14 osoba, poreklom sa područja Sirije i Iraka, koja nemaju važeće putne isprave.

- Okrivljeni se tereti da je zajedno sa osuđenima za ukupan iznos od 1.800 evra prevezao migrante kombi vozilom od Beogradskog sajma do obale reke Drine, gde je nepoznato lice prevezlo migrante čamcima na teritoriju Bosne i Hercegovine i smestilo ih u kuću na području grada Zvornika, dok su okrivljeni i osuđeni kombi vozilom prešli u Bosnu i Hercegovinu, prevezli migrante od mesta gde su bili smešteni do područja grada Bihaća, u blizini državne granice sa Republikom Hrvatskom. Okrivljeni im je potom pokazao put gde bi pešice prešli državnu granicu na mestu gde to nije dozvoljeno, ali su migranti bili otkriveni od strane službenika Granične policije Bosne i Hercegovine - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Okrivljenom se stavlja na teret da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi kao saizvršilac za koje je u vreme izvršenja krivičnog dela bila propisana kazna zatvora u trajanju od jedne do deset godina.

