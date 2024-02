I dalje se nadaju da je FILIP ŽIV! Porodica se oglasila nakon informacije da je pronađen mrtav: Ovo je so na ranu

Filip Urumović (22) iz Klenka nestao je 20. novembra prošle godine, a od njega nema ni traga ni glasa iako su se pojavile informacije da je pronađeno njegovo telo.

Niko od nadležnih nije mogao da potvrdi ovu informaciju, a kako policija prema pisanju medija i dalje traga za Filipom.

Uznemirena porodica zbog objava na društvenim mrežama i u medijima da je njihov Filip pronađen kaže da je to "so na ranu" te da ne znaju ko je mogao tako grubo da se "našali" ako je "šala" u pitanju.

- Saznali smo preko društvenih mreža i iz medija da su pronašli Filipovo telo. Skamenili smo se i zapitali kako su to drugi pre nas saznali. Valjda bi nam prvo policija javila da je došlo do pomaka u istrazi. Ovo je strašno. Ne znam kako je to nekome moglo da padne na pamet. Mi i dalje ne gubimo nadu i mislimo da je živ ali nas je ovo sada jako zabolelo i kao da nam je neko sipao so na ranu. Sada se pitamo da li je to tačno i ne možemo da se tome odupremo - priča uznemireni Filipov deda Branko.

Kaže da čekaju da im se neko iz policije zvanično obrati i kaže da li je njihov Filip pronađen ili nije.

- Ako je ovo neka neslana šala, smatramo da bi neko zbog toga trebalo da odgovara. Zamislite sada kako je nama. Tražimo ga skoro tri meseca, nadamo se, raspitujemo i mi i njegovi prijatelji koji i dalje nisu odustali od potrage i sada neko tako javi nekome da je pronađeno njegovo telo. Zahtevaćemo od policije da se ta osoba kazni ukoliko se pokaže, a nadamo se da hoće, da Filip još nije pronađen. Nadamo se i da je i dalje negde živ ali da se iz nekoga razloga ne javlja. Da li mu neko brani ili nije živ, još ćemo videti. Jedino što znamo jeste da bi se on sigurno javio da može. On do prodavnice nije odlazio a da nam se ne javi pa nam je čudno da tek tako nestane - priča nam neutešni Filipov deda.

Podsetimo, nestali mladić je poslednji put viđen kod mosta na Savi, sa Klenačke strane, u ranim jutarnjim satima. Tu je parkirao automobil koji je kasnije pronađen.

Na registru nestalih lica Srbije pojavila se informacija da je Filip pronađen, što policija i njegova porodica za sada ne mogu da potvrde.

- Automobilom se odvezao u osam ujutru do starog mosta. Uzeo je samo ključeve i mobilni. Novčanik je ostavio. Pored mosta je nađen samo otključan automobil. Od tad se ne javlja - ispričao je jedan od četvorice Filipovih prijatelja.

Kako su za "Blic" ispričali ljudi koji su se odmah uključili u potragu, Filip je rekao baki da ide do prodavnice.

"Držali smo ga kao malo vode na dlanu"

Filipov deda Branko, rekao je za "Blic" dok je trajala potraga za Filipom da je cela porodica očajna i da ih "ubija iščekivanje".

Branko je istakao da nikome nije jasno kako je nestao, a pogotovo ne i zašto jer, kako tvrdi, je praktično imao sve bez obzira na to što mu je život bio malo turbulentan.

- Otac ga je napustio kada je imao dva meseca i ostao je sam sa majkom pa su se preselili kod nas. Mi smo ga držali kao malo vode na dlanu. Nikada mu ništa nije falilo a i mislim da smo ga obezbedili dobro jer će iza nas ostati dve kuće. On je radio a i mi smo pomagali koliko smo mogli pa je imao i dovoljno novca za svoje potrebe. Ništa preterano, ali je mogao da ode sa drugarima u provod, da kupi nešto sebi, jednostavno da živi skromno i da uživa - rekao je sagovornik.

Nije imao devojku, neprijatelje ni dugove



Četvorica Filipovih drugova istakli su da je bio primeran mladić i da nije imao nikakve probleme, neprijatelje ni dugove.

- Njegovi su jako potreseni. Roditelji su mu razvedeni i živi sa majkom. Bio je privržen i baki, brinuo je za nju. Nije imao ni emotivnih problema, nije imao devojku - pričali su Filipovi drugovi drugog dana po nestanku zatečeni svime što se desilo.

Filip, navode, nije imao problema. Radio je u fabrici i bio je vredan momak, privržen porodici.

- Filip je dečko za primer. Nije se svađao, nije imao probleme. Vredan momak. Radi u fabrici, živi sa majkom, a brinuo se i o baki - govorili su drugovi.

