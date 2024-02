SUMNJIVA SMRT MLADIĆA (21) U KRALJEVU Pre tragedije internetom kružila njegova fotografija, otkrivamo šta se dogodilo

Mladić Lazar V. (21) nastradao je sinoć u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Kraljevu, kada je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zid kuće. Nakon što je poginuo na društvenim mrežama počeli su da se oglašavaju poznanici nesrećnog mladića koji tvrde da sumnjaju da je namerno izazvao saobraćajku zbog njegove fotografije koja je kružila internetom, a na kojoj su tvrdili da je uznemiravao žene na ulici. Međutim, kako saznajemo, protiv njega nisu podnete nikakve prijave, a informacija da je namerno izazvao nesreću još uvek nije potvrđena.

Kako "Blic" nezvanično saznaje, Viši tužilac u Kraljevu je nalozio da se uradi obdukcija nastradalog mladića.

Neposredno pre tragedije, kako saznajemo, internetom je počela da kruži njegova slika uz opis da je uznemiravao žene na ulici.

Tim povodom oglasili su se i njegovi roditelji koji su na društvenim mrežama rekli da to nije istina, te i da je njihov sin kod kuće i da su "laži prijavili policiji".

Takođe, naveli su da su pomenute objave napravile i "previše problema greškom".

- Ne širite laži i ne objavljujte više ovu sliku. Ovo nije nikakav manijak, ni pedofil. Ovo je moj stariji sin i nije uhapšen kako vi pišete. Kući je i u pitanju je dezinformacija. Slučaj smo prijavili policiji. Molim vas da ne kačite više njegovu sliku. Već su mu napravili i previše problema greškom - stoji u objavi oca nastradalog mladića.

"Blic" je tragom ovih informacija pokušao da dođe do potvrde da li su protiv Lazara V. podnete prijave zbog uznemiravanja sugrađanki. Od više izvora potvrđeno nam je da Lazar nema nikakav dosije.

- Prijave nisu podnete protiv njega već protiv NN lica. Pomenuti mladić nema krivični dosije - kaže izvor "Blica".

Kolima udario u zid kućeNekoliko sati kasnije, mladić je nastradao u saobraćajnoj nesreći, kada je izgubio kontrolu nad vozilom i pod punom brzinom udario u zid kuće.

Njegova poznanica prokomentarisala je nakon tragedije za Rinu, da je vrlo moguće da je saobraćajnu nesreću mladić možda izazvao i namerno, jer je bio žrtva internet nasilja.

- Njegova slika pojavila se na društvenim mrežama i ispod nje je pisalo "manijak". Komentara je na to bilo raznih, a taj dečko nikome ništa nažao nije učinio već je njegova slika - ili stavljena greškom ili je to neki bolesni um namerno učinio. Ne možemo da tvrdimo, da je zaista nesreću izazvao namerno, ali to se jutros moglo čuti po gradu, kaže za RINU devojka koja je poznavala Lazara V.