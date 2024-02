PROPEVAO 'VUK MAKRO'! PRIZNAO SVE O UČEŠĆU U LANCU PROSTITUCIJE - Direktno ga pitali o Urošu i Milošu Paniću, odmah rekao OVO

Posle pritvora od 48 časova, osumnjičeni Vuk Stanković pušten je iz policije. On je, podsetimo, uhapšen zbog posredovanja u lancu prostitucije.

Prilikom saslušanja rekao je da se kaje zbog svojih radnji, te je ispričao svaki detalj, svoju ulogu u organizovanju prostitucije, ali i ulogu braće Panić i radnje koje su oni preduzimali.

On je, naime, tužiocu bez oklevanja rekao da priznaje delo i da će objasniti sve što je učinio, a sam njegov iskaz je od velikog značaja za dalji tog postupka.

Kod Vuka Stankovića, izostali su zakonski osnovi za produženje pritvora, s obzirom na sve okolnosti, priznanje okrivljenog i objašnjenja radnji koje su preduzimali braća Panić. Nakon izlaska na slobodu se oglasio na Instagramu i objavio forografiju uz Muzeja iluzija, na kojoj pozira iza zatvorskih rešetaka.

Podsetimo, za braćom Urošem i Milošem Panićem raspisana je potraga zbog sumnje da su posredovali u lancu prostitucije, a hapšenje su, kako saznajemo, izbegli samo par sati pre policijske akcije. Zbog posredovanja uhapšen je i njihov prijatelj Vuk Stanković, a na jednom od snimaka sa društvenih mreža čuje se i kako ga braća nazivaju "makroom".

Naime, Stanković je, kako se sumnja, vodio stranicu na "Instagramu" gde je reklamirao salone za masažu, a sumnja se da je upravo to bilo paravan za nelegalan posao, prostituciju.

- On je na jednom sajtu eksplicitnog sadržaja objavljivao oglase za posao maserki i nudio da devojke mogu da zarade i do 100 evra dnevno - podseća izvor Kurira.

Kako su odbegla braća veoma aktivna na društvenim mrežama, na jednom od snimaka vidi se Stanković u skupocenom automobilo dok mu jedan od Panića dobacuje.

- To Vuke, nova mašina, a? Kakva felna Vuke... Vuke makro, vidi ga - izgovara jedan od braće.

Ovakvi snimci nisu retki na njihovim profilima, pa se mogu naći i oni na kojima provociraju pripadnike Žandarmerije koji su im preprečili pit i izašli iz svog džipa koji je bio pod rotacijama.

- Ouu ubiće nas ovi od batina, al' su opasni momci - izgovara jedan od braće dok govori da prvo mora da snimi stori.

Na fotografijama na mrežama, da podsetimo, Uroš je uglavnom u društvu svoje supruge, a slike su sa poznatih splavova i klubova gde su oboje u društvu njegovih prijatelja od kojih je sa nekima i sarađivao. Na sličan način eksponira se i Miloš Panić koji na svom profilu objavljuje uglavnom snimke bahate vožnje, pored skupocenih automobila i sa luksuznih putovanja.

Za braćom Panić u toku je policijska potraga, a kako je i saopšteno sumnja se da su njih dvojica napustila zemlju.

Miloš i Uroš Panić, zajedno s Vukom Stankovićem, sumnjiče se da su mesecima unazad organizovali su mrežu za podvođenje žena na tri lokacije u Beogradu, ostvarujući mesečni prihod od preko 30.000 evra.

- Osumnjičenima se stavlja na teret da su na teritoriji GO Zemun i GO Savski venac navodili, podsticali i organizovali predaju oštećenih ženskih lica drugim licima radi prostitucije tako što su na različitim internet stranicama objavili oglas sadržine da mlade i zgodne maserke pružaju usluge senzualne masaže za muškarce po ceni od 3.500 dinara do 10.000 dinara, ostavljajući nekoliko kontakt telefona na koja su se javljale oštećene - saopštilo je Treće osnovno javno tužilaštvo.

Osumnjičeni Stanković je napravio nalog na društvenoj mreži “Instagram” koji je bio javan i na kojem je postavio oglas da zbog povećanog obima posla nudi posao maserke, navodeći da je dnevna zarada 100 evra, a takođe je napravio i internet sajt preko kojeg je nudio usluge tantričke masaže.