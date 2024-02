OSUĐEN NAJPOZNATIJI BEOGRADSKI MAKRO: Maksimoviću tri godine i dva meseca zatvora za posredovanja u prostituciji!

Mihailo Maksimović poznati beogradski makro osuđen je danas pred Višim sudom u Beogradu na tri godine i dva meseca zatvora zbog posredovanja u prostituciji, dok je oslobođen optužbi za trgovinu ljudima.

Njegov brat Dušan Milenković, istom presudom, kažnjen je sa godinu i četiri meseca zatvora.

Podsetimo, Maksimoviću se sudilo zbog sumnje da je podvodio devojke od 2015. do februara 2019. kada je uhapšen. On je na suđenju priznao da se bavio posredovanjem u vršenju prostitucije ali je negirao trgovinu ljudima, odnosno da je koristio teške materijalne prilike devojaka da bi ih "privukao" da se bave najstarijim zanatom.

Pred sudom je tada detaljno je govorio o tome kako je poslovala njegova "firma", za koju su, kako se spekulisalo, radile brojne poznate žene. On je otkrio da su devojke mesečno radile 15 do 20 dana i zarađivale od 5.000 evra do 10.000 evra.

- Dve oštećene devojke, koje se pominju u optužnici su kontaktirale mene, a ne ja njih. Bio sam iskren i korektan, znale su od prvog dana šta je njihov posao. Nisam zalazio u to kakvih su materijanih prilika bile, to me nije zanimalo. Postojala su pravila firme, kao i u svakoj kompaniji, kao i propisane kazne, koje ja i nisam primenjivao. Moram da kažem, ni jednu devojku nikada nisam udario, vređao ili im pretio. Svaka od njih, kada bi poželela, u istom danu je mogla da izađe iz posla - rekao je Maksimović pred sudom.

Devojke su, kako je ispričao, radile po unapred dogovorenim smenama i imale do tri klijenta dnevno.

- Firma im je obezbedila i psihoterapeuta, ličnog trenera i ginekologa, pošto su zbog vrste posla pregledi bili obavezni. Sve je bilo podređeno da im firma obezbedi što bolje uslove, pa su ih, osim na zakazane termine kod klijenata, vozači vozili i u teretanu ili na preglede - naveo je Maksimović.

Autor: