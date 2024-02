'TUGUJEM, OSEĆAM SE KRIVIM' Suze u sudnici nakon svedočenja oca Adriane ubijene u Ribnikaru: Svaki dan odlazim na groblje da joj se IZVINIM

"Adriana je stigla kao moj poklon. Govorila mi je: "Nemaš mamu i tatu, ali imaš mene. Tata, ja bez tebe i mame ne bih mogla da živim". Mi smo ovde došli jer smo se osećali bezbedno i slobodno. Na kraju to je bila loša odluka...", reči su Daneta Dukića, oca Adriane, devojčice koja je ubijena u pucnjavi u školi "Vladislav Ribnikar" 3. maja prošle godine, na suđenju roditeljima dečaka ubice po privatnoj tužbi ove porodice.

Otac devojčice prvi je izašao pred sudsku govornicu, a na njegove reči niko nije ostao imun. Svi prisutni plakali su dok se prisećao svoje devojčice.

- Nas petoro smo živeli zajedno. Cela porodica je rođena u Francuskoj. Mi smo se preselili iz Francuske pre tri i po godine. Tamo smo radili po 12 sati, deca su vrlo brzo rasla, pričali smo. Vezani smo za Srbiju. Vaspitavani smo tradicionalno, poštovali smo sve praznike. Tamo smo se osećali kao stranci. Život je tamo bio težak. Hteo sam da se više posvetim deci i provodim vreme sa njima. da probamo neku novu avanturu i deca su htela da dođemo da probamo novu avanturu. Preselili smo se 2020. godine, bila je korona. U planu je bilo da dođemo ovde na godinu dana - započeo je svoje svedočenje otac ubijene devojčice.

Kako je ispričao, deca su prve godine išla u Savremenu gimnaziju kako bi naučila boljle srpski. Međutim, kako je rekao Adriana i njeni brat i sestra se tamo nisu uklopili.

- Moja deca nisu htela da se vrate u Francusku. Ostali smo ovde, svaki vikend smo išli u selo kod babe i dede, da svi ručamo zajedno. Supruga, ja i naše troje dece, moj ponos - ispričao je Adrianin otac.

On je naveo da su deca nakon toga krenula u "Ribnikar", a Adriana i Angelina (devojčica koja je takođe ubijena) su bile najbolje drugarice.

- Snašli smo se ovde, deci se svidelo. Adriana je sve znala, kako mora da izbalansira. Svako jutro sam se budio i zahvaljivao Bogu što smo zdravi i što imamo lep život. Naša deca su išla srećna, nasmejana. Nisam osećao da moja deca nisu srećna pre ovog zločina. Uživali smo što smo zajedno. Imao sam specijalni odnos sa Adrianom - ispričao je devojčicin otac.

U suzama se prisetio ćerkinih reči.

- Govorila mi je: "Nemaš mamu i tatu, ali imaš mene. Tata, ja bez tebe i mame ne bih mogla da živim". Ceo svet nam se srušio - kazao je on.

On se potom prisetio tog 3. maja kada je njegova ćerka ubijena.

Kako je ispričao Adriana je tog jutra bila raspoložena, sredila se za školu.

- Javio sam joj da je posle škole vodim na suši. Nikad se nije javila. Tog jutra nazvala me je žena da mi javi da je bila pucnjava. Seo sam u auto, vozio sam kao ludak. Ispred škole sve zatvoreno. Adrianin telefon isključen. Svi ovi roditelji su bii oko mene tog dana. Tragična sudbina nas je spojila. Naša deca su bila mrtva, a niko nije smeo da kaže. Život nam je stao. Sebe krivim što sam došao ovde - rekao je otac, a svim prisutnima u sudnici suze su krenule da se slivaju niz obraze.

- Neko nam je ubio decu, to je masakr. Ja to vama ne mogu opisati. Kako je neko imao hrabrost da to uradi? Za dva minuta? Tugujem, ne radim, osećam se krivim. Za 11 dana je njen rođendan, svaki dan odlazim na groblje da joj se izvinim, da joj kažem da je volim - rekao je Dino Dukić.

Od 3. maja njegovo drugo dvoje dece, Adrianini brat i sestra teško žive. Dečak je demotivisan, a devojčica ima košmare.

O dečaku ubici Dino Dukić je kratko rekao: "Nikada pre nisam čuo za njega. Ni ime ni prezime. Do ovoga. Kako je promenio smenu? Propust roditelja, naša deca su slika našeg vaspitanja".

Novo suđenje, odvojeno u odnosu na druge porodicePodsetimo, porodica Adriane Dukić, devojčice koju je usmrtio dečak ubica u OŠ "Vladislav Ribnikar", a koja je prva podnela privatnu tužbu protiv roditelja masovnog ubice, saslušava se danas u Višem sudu u Beogradu na novom suđenju u parničnom postupku koji je pokrenut protiv Kecmanovića. U odnosu na ovu porodicu, postupak je odvojen od drugih porodica žrtava koji je počeo krajem prošle godine.

Roditelji devojčice stigli su danas oko 9.15 sati u zgradu Višeg suda u Beogradu gde ispred sudnice čekaju početak ročišta.

Nekoliko minuta kasnije u holu suda su se pojavili i roditelji drugih mališana koji su ubijeni u OŠ "Vladislav Ribnikar" kako bi pružiili podršku porodici Dukić.

Svi su se zagrlili sa roditeljima ubjiene devojčice, a kako prenosi reporter "Blica" sa lica mesta scene su potresne.

Kako smo ranije pisali, ovo ročište se se odnosi na tužbu protiv roditelja dečaka ubice podneli su majka, otac, brat i sestra devojčice, žrtve pucnjave u Ribnikaru.

Kako smo ranije nezvanično saznali, oni zahtevaju naknadu nematerijalne štete zbog smrti bliske osobe, kao i straha i bola, a iznos koji potražuju iznosi oko 300.000 evra.

Nakon ovog zahteva, usledio je novi i to od 27 članova porodica ostalih žrtava.

27 članova porodica podnelo privatnu tužbu

Prethodno, kako je pisao, počelo je suđenje koje se odnosi na parnični postupak nakon prijave 27 članova porodica ubijenih u OŠ "Vladislav Ribnikar" koji su podneli tužbu protiv dečaka ubice, njegovog oca Vladimira Kecmanovića, majke Miljane Kecmanović i protiv škole.

Potresne scene ispred sudnice

Paralelno sa ovim suđenjima, pred Višim sudom u Beogradu traje suđenje u krivičnom postupku protiv roditelja dečaka ubice koji se terete da su sinu učinili lako dostupnim oružje.

Roditelji ubijene dece u "Ribnikaru" postavili su fotografije svojih mališana ispred sudnice.

Kada se završilo ročište Miljana Kecmanović izašla je i pogledala slike ubijene dece, a njihovi roditelji povikali su joj: "Šta gledaš zlo jedno?!".

Roditelji dečaka ubice koji je 3. maja prošle godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" počinio masovno ubistvo, izjasnili su se da nisu krivi.

Tokom ročišta pročitana je optužnica i izneta su uvodna izlaganja.

