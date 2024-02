Neverovatnim spletom okolnosti spasena iz KANDŽI SILOVATELJA IZ LIFTA! Pokušao je da se izvuče na foru: To mi je devojka, raspravljamo se

Radnica jedne fabrike iz Aleksinca, pre nekoliko dana imala je “bliski susret” sa S.J. (32) iz Aleksinca koji je uhapšen 11. februara zbog sumnje da je u liftu zgrade u centru Niša silovao devojku (24), ali je pukom srećom izbegla mogući užasan razvoj događaja, prenose mediji.

Ona je, po priči Aleksinčana, manijaka srela najverovatnije na putu od svog sela do posla u fabrici u Aleksincu, ali je uspela da se izvuče bez posledica. Zbog toga je verovatno i slučaj ostao neprijavljen policiji.

- Priča se da je S.J. presreo tu mlađu ženu na putu do fabrike i da je došlo do rasprave zbog njegove nasrtljivosti. Jedan čovek koji razvozi robu kombijem a koji poznaje S.J., videvši scenu primetio je da se odigrava nešto uznemiravajuće pa je zaustavio vozilo. Obratio se S.J. rečima: „Komšijo, šta se događa?“. Ovaj mu je dao odgovor pokušavajući da ga „otkači“. „Ma to mi je devojka, raspravljamo se“, odgovorio mu je S.J. Kada je žena rekla da to nije tačno i da uopšte ne poznaje S.J., vozač kombija je očigledno posumnjao šta se može desiti pa je rekao devojci: “Uđi, ja ću te povesti“. Tako je ona izbegla mogućni užasan sled događaja – priča jedan Aleksinčanin, zahtevajući anonimnost.

Dva dana je osumnjičeni S.J. pravio haos po Aleksincu.

U tom gradu se priča i da je nedugo nakon toga S.J. pojurio i neke dve devojke koje su uspele da pobegnu i da je tek onda usledio prvi događaj koji je prijavljen policiji - 10. februara prepodne on je upao u magacin jedne pekare udaljene nekoliko stotina metara od Gradske bolnice, gde je nasrnuo na radnicu. Nju je spasila koleginica koja je čula vrisak, pa je pozvana policija a S.J. priveden i osumnjičen za nedozvoljene polne radnje. Krivično delo je kvalifikovano u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu na osnovu prijave događaja a podnošenje krivične prijave se očekuje nakon što policija dostavi tužilaštvu sva obaveštenja i video snimke.

No, budući da je za ovo krivično delo zaprećena novčana kazna ili kazna do tri godine zatvora, a da je S.J. bio neosuđivan, on se našao na slobodi.

Prema pisanju medija, iste večeri gvozdenom šipkom od armature polomio je tri izloga u centru grada, nakon čega je opet priveden. Po oceni Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, njegovo divljanje je ocenjeno kao krivično delo uništenje ili oštećenje tuđe stvari, koje se goni po privatnoj tužbi, pa ga je policija, koristeći svoja ovlašćenja, zadržala do 24 časa i privela u Prekršajni sud u Nišu zbog remećenja javnog reda i mira. Ovoga puta je bio odveden na pregled u psihijatrijsku bolnicu u Gornjoj Toponici ali tamo nije zadržan jer je, po svemu sudeći, procenjeno da je uračunljiv. Nakon što se opet našao na slobodi, S.J. je u nedelju uveče silovao devojku staru 24 godine u lifu u centru Niša nakon čega je uhapšen i pritvoren.

Užasan slučaj silovanja koji je sve šokirao dogodio se u nedelju u jednoj višespratnici u centru Niša u večernjim časovima. Niko ne zna kako je manijak ušao u zgradu u Nišu jer na vratima postoji šifra koju znaju samo stanari zgrade. On je zaglavio lift na drugom spratu a nesrećnu devojku staru 24 godina su iz kandži silovatelja spasila dvojica mladića koji su začuli pozive u pomoć. Oni su mislili da se lift zaglavio pa su osobama u kabini rekli da zatvore vrata i pritisnu prizemlje a kada je lift stao, silovatelj je bez reči istrčao iz ulaza zgrade i pobegao. Napastvovana devojka je onda ispričala šta se desilo pa je policija brzom akcijom identifikovala S.J. i uhapsila ga pod sumnjom da je počinio silovanje. Forenzičari su tokom uviđaja skinuli pod sa lifta kao bi što preciznije prikupili biološki materijal za DNK analizu.

U tužilaštvu se branio ćutanjem

Na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u NIšu S.J. se branio ćutanjem, iskoristivši svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu. Na predlog tužilaštva, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Nišu odredio je pritvor do 30 dana.

-Nepravnosnažnim rešenjem Višeg suda u Nišu od 13.februara 2024. godine, protiv osumnjičenog S.J. zbog krivičnog dela silovanje, određen je pritvor koji po ovom rešenju može trajati najduže 30 dana, a iz razloga predviđenih u čl. 211 st. 1 tač. 2, 3 i 4 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno jer po oceni sudije za prethodni postupak:postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticanjem na svedoke, postoje okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi, u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo, kao i jer način izvršenja i težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano vođenje krivičnog postupka - potvrđeno je u Višem sudu u Nišu.

Sudsko rešenje o određivanju pritvora postaće pravosnažno po isteku tri dana od dana donošenja, kada istekne rok za žalbu, a pravosnažnost rešenja sumnjičeni čeka iza rešetaka.

Dva puta pregledan

S.J. je tokom dvodnevnog divljanja u Aleksincu dva puta lekarski pregledan, ali nije nađeno da je njegovo psihičko stanje takvo da ne može da shvati značaj svojih dela. Prvi put ga je pregledao lekar Hitne pomoći u Aleksincu nakon nasrtanja na radnicu pekare koji je procenio da nema indicija da je potreban dalji pregled u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Gornjoj Toponici. Nakon što je priveden jer je uveče polupao tri izloga u centru Aleksinca, S.J. je posle lekarskog pregleda upućen na pregled u Specijalnu psihijatrijsku bolnicu u Gornjoj Toponici, ali ni nakon tog pregleda nije zadržan na lečenju jer je, po svemu sudeći, ocenjeno da je uračunljiv.

