OVO JE KAP KOJA JE PRELILA ČAŠU I DOVELA DO NJEGOVOG UBISTVA?! Nusret je planirao da OŽENI LJUBAVNICU?!

Policija i dalje intezivno traga za S. A. Z. (27) iz Sjenice koji je osumnjičen da je pre desetak dana namamio Nusreta Destanovića (27) iz Tutina, inače ljubavnika svoje bivše supruge R. H. (27), a zatim ga pretukao, ubio i bacio u seoski bunar!

Nusret Destanović, podsetimo, nestao je 8. februara da bi se zatim njegovo unakaženo telo pronašlo tri dana u seoskom bunaru u selu Međugor kod Sjenice. Ubrzo je policija utvrdila da se radi o brutalnom zločinu, a danima su lokalni mediji izveštavali o jezivim detaljima ovog ubistva. Lokalna policija uhapsila je pomagače E. Dž. (18), E. H. (40) inače, rođake glavnoosumnjičenog S. A. Z. kao i njegovu suprugu R. H. koja je navodno, znala da doći do ubistva, a o tome nije obavestila policiju. Zločin su bivši supružnici planirali u jednoj novopazarskoj kafani.

- Motiv ovog ubistva svakako je ljubavni trougao između žrtve i bivših partnera koji se sada sumnjiče za brutalan zločin, a sumnja se da je kap koja je prelila čašu u ovom odnosima bio navodni brak između Nusreta Destanovića i R. H. - navodi između ostalog rođak žrtve.

- R. H. se odavno razvela i razišla od osumnjičenog S. A. Z.,a pre dve godine je uplovila u vezu sa Nusretom i njen bivši je od samog početka znao za njihovu vezu, koju nije odobravao.

Prema njegovim rečima, situaciju među ljubavnim trouglom dodatno komplikuje i porodična veze između Nusreta Destanovića udata i R. H. s obzirom na to da je žrtvina sestra udata za brata R. H.

- Nusretova porodica kada je čula da se on zabavlja sa R. H. potpuno su poludeli, i nikada nisu odobrili njihovu vezu. Bilo je dosta svađa i pale su neke i teške reči, bilo je problema, ali Nusreta to nije zanimalo, njegov jedini cilj bio je da se oženi R. H. - naveo je rođak za lokalni portal:

- Osumnjičeni S. A. Z. i ubijeni Nusret Destanović često su se sastajali i razgovarali po kafićima u Tutinu i u Novom Pazaru, gde su raspravljali o potencijalnom braku Nusreta i R. H., kao i o budućnosti naslednika koje su u braku dobili S. A. Z. i R. H.

Podsetimo, sumnja se da je S. A. Z. kobne večeri namamio žrtvu tako što mu je poslao poruku sa telefona R. H. Kada je Nusret došao na dogovoreno mesto sačekala ga je grupica muškaraca koji su ga prvo pretukli kocem, a zatim je izboden 22 puta. Nakon toga njegovo unakaženo telo umotano je u ćebe i bačeno u bunar. Dok se danima tragalo za Nusretom Destanovićem ubica je napustio zemlju.

- S. A. Z. je navodno nakon ubistva odvezao "golf 4" koji je bio u vlasništvu žrtve kod svog rođaka E. H. koji mu je pomogao, tako što mu je omogućio da se okupa, oprao njegovu krvavu garderobu, osušio je, a zatim spalio. Odvezao ga je na autobusku stanicu gde se potom otišao za Nemačku i dao mu 200 evra - podseća izvor.

Policija od tada traga za S. A. Z., a on je navodno, kako je prenosio ovaj lokalni portal dok se tragalo za Nusretom Destanovićem dva puta kontaktirao njegovog brata gde mu je između ostalog rekao da nema nikakve veze sa njegovim nestankom. Takođe, on je okrivio mistrezioznog muškarca za zločin gde je naveo da je žrtva dobio od njega 20.000 evra, stan i kola i da to ima veze sa njegovim nestankom.