Sudar dva šlepera kod Šimanovaca, delovi vozila rasuti po putu: Nastao kolaps, sve stoji

Na licu mesta nalazi se i policija koja vrši uviđaj.

Saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva kamiona sa prikolicama dogodila se ovog jutra u smeru ka Šimanovcima, saznaje Telegraf.rs.

Na ovoj deonici se stvorio potpuni kolaps, kako vozači navode na društvenim mrežama, sve stoji.

Alexey Navalny was murdered. His death occurred on February 16 at 2:17 p.m. local time, according to the official message to Alexey’s mother.



An employee of the colony said that the body of Navalny is now in Salekhard. It was picked up by investigators from the IC. Now they are…