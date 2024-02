Skoro tri nedelje je prošlo otkako je Ana Knežević (40) misteriozno nestala u Španiji, u koju se odselila u decembru prošle godine nakon stresnog rastanka od supruga, Srbina Davida Kneževića.

Španska policija danima traga za nestalom Anom, a u istragu se uključio čak i američki FBI, u pokušaju da locira poslednji signal njenog telefona. Vest o njenom nestanku preplavila je društvene mreže, priču o nestanku preneli su i mnogobrojni svetski mediji - španski, srpski, američki...

Ana, koja je rođena u Kolumbiji i koja je od 2008. godine živela u SAD čije državljanstvo takođe poseduje, do prošlog leta bila je udata za Srbina Davida Kneževića (35), sa kojim je vodila privatni biznis. Ona je poslednji put viđena 2. februara oko 22 sata ispred stana koji je iznajmljivala u luksuznom delu Madrida, a dan kasnije je sa njenog broja stigla čudna poruka njenoj najboljoj drugarici Sani, u kojoj se navodi da je “upoznala divnog čoveka na ulici i da ide sa njim nekoliko dana van grada”.

Od tada više niko nije čuo ni video Anu.

Ceo ovaj slučaj umnogome podseća na nestanak Beograđanke Ane Volš koja je poslednji put viđena 1. januara 2023. godine. Sumnja se da je Ana ubijena, a za njeno ubistvo optužen je njen suprug Brajan Volš kome se trenutno sudi u SAD. U istrazi su pronađeni materijalni dokazi koji, prema optužnici, ukazuju da je Brajan ubio Anu, raskomadao njeno telo i uništio posmrtne ostatke. U podrumu njihove kuće pronađeni su i noževi sa tragovima krvi, a internet pretrage Brajana Volša pokazale su da je tražio informacije o tome kako da se otarasi tela.

Išarane kamere i misteriozna osoba

Prema saznanjima do kojih su došli istražitelji, nepoznata osoba je u noći nestanka Ane Knežević ušla u zgradu u Madridu u kojoj je ona živela i obojila sprejom sigurnosne kamere, i to samo pola sata pre nego što su je komšije poslednji put videle.

Dan kasnije sa njenog telefona poslate su neobične poruke koje su odmah probudile sumnju kod njenih prijateljica. Uznemirene, one su se čule sa ljudima s kojima je Ana bila u kontaktu, dobijajući još čudnije odgovore. Kako prenose mediji, prilazeći njenom stanu, jedna od njih je primetila neobičnu situaciju, pa je krenula da se raspituje po komšiluku da li su videli Anu.

Tada su joj komšije, prenose američki mediji, ispričale da je bio pokušaj provaljivanja u zgradu 2. februara.

- Policija je odmah reagovala, međutim tokom pregleda stana nisu zatekli ništa što bi bilo sumnjivo. Stan je bio zaključan iznutra, poluprazan i malo neuredan, dok su Anini pasoš, laptop i ostale lične stvari ostali unutra - prenose mediji.

U međuvremenu su pregledani snimci sa nadzornih kamera, saslušani svedoci, a pristupilo se praćenju Aninog telefona i bankovnih zapisa.

Pre nestanka, Ana je prijateljima i porodici najavila da će ići sa prijateljima u Barselonu na jedan dan. Međutim, kada je prijatelj sa kojim je trebalo da otputuje došao na stanicu, Ane nije bilo.

Prijateljice misle da je kidnapovana

Anina prijateljica San Remo je, nakon što je objavljeno da se traga za njenom drugaricom, medijima objasnila da su joj poruke koje joj je Ana poslala neposredno pre nego što je poslednji put viđena, bile alarm da se “nešto dogodilo”. O čudnim porukama oglasila se još jedna osoba iz Anine okoline.

Reč je o porukama koje su bile na engleskom i španskom jeziku.

- Ona tako nešto sigurno ne bi uradila, to je neodgovorno ponašanje koje ne liči na Anu - rekla je Sana, koja je primila poruku na engleskom jeziku.

Objasnila je da je poruka napisana u stilu koji nije Anin, bez emocija. Poruka na španskom jeziku bila je toliko "ravna" da izgleda kao da je napisana u Gugl prevodiocu.

- Ništa od toga jednostavno nije imalo smisla. Pokušala sam da odgovorim rekavši da sam zabrinuta za nju, kao “Ne zvučiš bezbedno”. Međutim, moje poruke joj nisu dostavljene. Ona nije otišla svojom voljom. Odvedena je protiv svoje volje i od strane koga, ne znam - rekla je Remo i dodala da je reč o veoma sićušnoj ženi visokoj oko 150 centimetara.

Sa druge strane, Anina prijateljica je ispričala da se Ana nikad nije žalila ili govorila da strahuje od svog supruga.

Ana teško podnela razlaz sa Davidom

Sana se oglasila i za srpske medije, pa je tako u izjavi navela da su Ana i David prošlog leta odlučili da se raziđu, što je Ana teško podnela, zbog čega je i odlučila da ode za Španiju i izmesti se od svega. Istakla je i da nije bilo u pitanju porodično nasilje ili ništa slično, već da David i Ana jednostavno više nisu funkcionisali.

- Poslednji put sam pričala sa njom 2. februara uveče, tada je i poslednji put viđena u blizini stana koji je iznajmljivala. Nakon toga niko je nije video - izjavila je ona.

Zatim je ispričala detalje o čudnim porukama koje je dobila.

- U njima se navodi da je srela nekog muškarca u Madridu koji joj je prišao i rekao da je vodi u vikendicu udaljenu dva sata od Madrida. Rekla mi je da će biti nekoliko dana tamo i da neće biti dometa, tako da neće moći da me kontaktira sve dok se ne vrati u grad. To je bila veoma bizarna poruka, Ana to nikada ne bi uradila.

Kada je Ana nestala, Sana se čula sa njenim bivšim mužem i, prema njenim rečima, dogovarali su se da zajedno odu u Madrid da traže Anu. Međutim, David u Španiju nikad nije došao već je navodno, bar prema Saninim rečima, otišao u Beograd.

Advokat: "David nije nestao, on je u Srbiji"

David Knežević u ovom trenutku zvanično nije osumnjičen ni za šta, ali je španska policija obavila razgovor sa njim i prikupila neophodne informacije. David sve ovo vreme nije bio dostupan za komentar, ali se juče oglasio njegov advokat Ken Padovic, koji je rekao “da je tragedija ovo što se događa”.

- Ne mogu ni da zamislim kako je Aninoj porodici, prijateljima... Ono što mogu da kažem jeste da je moj klijent takođe, veoma zabrinut zbog svega - rekao je Padovic.

Advokat navodi da “David nije nestao” i da sada živi u Srbiji, a da je njegova supruga Ana, sa kojom se pre više meseci rastao, otišla za Španiju, gde je i nestala.

- Moj klijent nema prijatelje u Španiji, nema rođake u Španiji, niti tamo poseduje bilo kakve nekretnine. Takođe, on ne govori španski jezik. Tako da, ako se od njega očekuje da iznenada odleti u zemlju u kojoj nije bio i da tamo nešto pokuša da uradi ne zvuči baš produktivno - rekao je advokat.

Padovic navodi da je njegov klijent bio u kontaktu sa španskim vlastima.

- Razgovarao je sa policijom u Španiji nekoliko puta, a ja sam u kontaktu sa FBI ovde u SAD i dao sam im do znanja da smo tu i voljni da pomognemo na bilo koji način - dodaje advokat.

David je, prema rečima Padovica, dao španskoj policiji brojne informacije o Ani, poput one o kreditnim karticama, te da je ponudio i da angažuje advokata u Španiji i učini sve što bi moglo da pomogne vlastima da pronađu Anu.

"Moj klijent nema nikakve veze sa nestankom"

Advokat je još jednom pokušao da “opravda” to što David nije lično otputovao u Španiju da se uključi u potragu.

- To je veoma lična stvar. Njih dvoje su bili razdvojeni već gotovo četiri meseca, zajedno su radili na tome da prodaju zajedničku imovinu. Ne postoji loš razvod, razvod samo iziskuje advokate i to je legalan proces, ali oni nisu ni unajmili advokate. Štaviše, pregovarali su o tome da uzmu jednog advokata koji bi se pobrinuo za razvod - tvrdi Padovic.

Padovic je potvrdio da su Davida kontaktirali brojni mediji i da su zajedno odlučili da je najbolje da ne daje izjave, već da nastavi da pomaže španskim vlastima da pronađu Anu.

- Ovaj lažni narativ da je njihov razvod bio težak doveo je do toga da smo morali da se oglasimo i objasnimo da ništa od toga nije istina. Ovo je tragična situacija i nadamo se da će Anu što pre naći. Moj klijent nema nikakve veze sa njenim nestankom i nisu čak ni bili u istoj zemlji - rekao je advokat.

Padovic je dodao da je David njemu objasnio da su on i Ana odlučili da se razvedu jer im više nije išlo.

- Bili su u braku gotovo 13 godina, vodili su zajedno veoma uspešan posao i uspešni su finansijski. Prilikom svakog razvoda treba da razdelite imovinu. Oni su u dogovoru odlučili da prodaju zajedničku imovinu, i u pitanju je bila zajednička odluka - rekao je advokat.

Brat sumnja u Davidovu priču

Anin brat Felipe je u izjavi za američke medije izrazio sumnju u Davidovo objašnjenje o boravku u Srbiji od 17. januara, budući da je David 25. januara prijavio krađu i provalu svog automobila na Floridi, što ukazuje na mogućnost da David nije bio u Srbiji tokom celog tog perioda.

I on je naveo da poruka sa njenog broja, u kojoj navodi da je upoznala stranca, sa kojim je pošla nema nikakvog smisla.

- To mi je sestra, znam je čitavog života, ona to nikada ne bi uradila i to me brine. Ta poruka deluje kao da je napisana preko programa za prevođenje - kazao je Felipe.



Sukob zbog podele bračne imovine? Prijateljica Sana je medijima delimično dala uvid u Anin život i ono što je prethodilo njenom nestanku. Ispričala je da je rastanak između Ane i Srbina bio “buran”. Američki mediji objavili su da su Kneževići bili u braku 13 godina, da poseduju firmu “EOX Technology Solutions Inc”, kompaniju koja pruža kompjutersku podršku poslovima na jugu Floride, te da su bogato živeli u Fort Loderdejlu gde imaju kuću i još dve nekretnine od kojih je jedna trenutno blokirana. Kako pišu, Ana bi nakon razvoda dobila novac kojim bi mogla lagodno da živi. - Njih dvoje su određenu sumu novca posedovali na računu. Taj novac je trebalo da bude podeljen, ali njen suprug nije bio izrazito srećan zbog toga - ispričao Felipe brat nestale žene.