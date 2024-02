UŽAS U NOVOM PAZARU! Pronađeno beživotno telo muškarca na sred ulice

Policija utvrđuje kako je došlo do smrti.

Sinoć, oko dva sata iza ponoći, građani Novog Pazara bili su svedoci jezivog otkrića u Ulici Jošanička obala. Beživotno telo I.F. (45) pronađeno je na ulici.

Prema izjavama izvora bliskog istrazi, policija i hitna služba su brzo reagovale na prijavu zabrinutog građanina, ali su po dolasku na lice mesta mogli samo da konstatuju smrt.

Iako još uvek nije zvanično potvrđen, prvi rezultati istrage upućuju na sumnju da je uzrok smrti prekomerna upotreba narkotika. Sumnja se na predoziranje heroinom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja sa operativnim radom na terenu u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do smrti I.F. Istražitelji se nadaju da će detaljnim ispitivanjem svedoka i analizom na licu mesta doći do dodatnih informacija koje bi mogle rasvetliti ovaj slučaj.

