ISPLIVALA PREPISKA UBIJENOG VOĐE ŠKALJARACA! : Pokraden sam 5 MILIONA, sve sam saznao...

"Sad ću da vam ispišem sve, čim sednem...". Ovim rečima ubijenog vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića počinje kriptovana Skaj prepiska između pripadnika ove kriminalne grupe.

Nekon mnogih ubistava, izdaja i udaraca koje je pretrpeo ovaj kotorski klan, Jovan Vukotić obratio se svojim saradnicima, objašnjavajući kako stvari funkcionišu unutar grupe, a kako bi to trebalo da izgleda. Kako je rekao, najveću izdaju od svojih ljudi pretrpeo je dok je bio u zatvoru.

Konverzacija, prema rečima našeg izvora, datira iz 2021. godine, 20. februara, a jedan od sagovornika mu je navodno Stefan Đukić Mandić, jedan od pucača koji je izvršio neuspeli atentat na vođu kavačkog klana, Radoja Zvicera.

- Ovako momci, shvatam vas ja donekle, a opet malo možda slično, malo i drugačije razmišljamo, pa ću sad redom da vam ispišem moj stav. Od Mileta (prim. aut. Mile Radulović Kapetan) sa kojim ste vi bili mnogo bliži nego ja, kad se desilo šta se desilo, pisali nekom drugom, a ne meni, sa mnom niste kontaktirali. Okolnosti su takve kakve jesu, loše, ali opet izdržljive za one koji su živi kao mi, pa se daju rešavati što se može i ako se može i ako neko ima obavezu. Obaveza može biti kad drug drugu da reč ili nešto njih dvoje rade ili sarađuju pa se to mora ispoštovati, a ako se ne ispoštuje onda se poteže pitanje zašto - reči su ubijenog vođe "škaljaraca" koji nastavlja:

- Ali, da krenem redom. Prvo ja imenom i prezimenom nikoga od vas nisam poznavao, dok nisam svojevoljno se uključio da vam pomognem svima. Drugo, ja sa vama nikad ništa nisam niti pričao niti dogovarao niti sam išta znao o tim stvarima što se dešavaju, nego sam zadnji skoro saznavao što se dešava. Preči su bili tamo svi redom ljudi i upućeniji su bili u ovo sve od mene. Eto, sticajem okolnosti sad se meni obraćate svi. Što se tiče dogovora oko novca, koliko, šta, kako, to sam sve saznao od Zvonceta mučenog (prim. aut. Milan Ljepoja). Kad sam izašao, posle 20 dana možda, kad mi se žalio da malo ima problem sa drugovima. Eto, nisam ni njega poznavao nego smo se spojili bili. Rekli su mi da treba za familije prioritetno da se da i onda mi Demon pisao da damo po 50 hiljada drugovima iz Niša, familijama tj., a ja sam mu rekao daćemo 100 hiljada, pola ženi od druga pola drugovima iz Niša i kad sam ga pitao jesi dao tvojih 50, rekao je da jeste poslao familijama u Srbiju.

- Zvonce mi je rekao da mu tražite po 300 hiljada, pitao sam ga posle zašto, kakav je dogovor bio i on mi je rekao to je drug dogovarao. Pitao sam ga kako se dogovara da se plaća toliko nezavršen posao, pošto nije baš bio neiskusan po tom pitanju. Eto, zna se red kad se rade te stvari i šta se plaća, a plaća se kako se dogovore Ijudi. Mada zna se i šta bi trebalo neko da plati ako se završi posao i ne završi. Mislim da si video i sam koliko se para dalo samo za telefone i to niko drugi sem mene, a nisam video da je iko drugi išta drugo i dao sem mene bilo kome od vas i ja te ne kuliram ni jednog trenutka nego sam dao recimo oko 100 hiljada samo za telefone ovih 2-3 meseca, a od toga 70 posto ljudima nepotrebnim koji su nam manje više samo škodili, ali to je naša greška.

Novac

O problemima u klanu nadovezao se Đukić koji Vukotiću objašnjava da im više ništa nije isto od smrti Alana Kožara i da im je ostao samo on na koga mogu da se oslone.

- Brate, ti moraš isto da znaš mi nemamo kome da se obratimo, vidiš i sam svi su utekli od nas ko da smo šugavi, meni Adžo (prim. aut. Alan Kožar) piše ako mi se što desi Surf (napoznato) će vam se nać za sve tu, eto vidim kako nam se naša, nije se javio da nas pita kako smo, ko da smo mi klošari brate. No neka, svi su upućeni bili u dogovor naš brate to samo ako će da nas lažu da nisu, a druga stvar ja za sve što se tiče svakog telefona koji sam uzeo moji drugovi su posa završavali to sam znaš brate, a kome su se davali drugi telefoni to ne znam i ne zanima me. Mi smo ođe pušteni niz vodu, nema Adža i to sa problemom najvećim mogućim, to tako ne ide, ako smo braća i drugovi to ne smije da se desi ill smo pijuni koji su žrtvovani za dobrobit velikih figura, ako smo to recite nam da vidim da jesmo - napisao je Đukić.

Vukotić mu zato, odgovora da nije bio zadovoljan pričama koje je o sebi čuo kad je izašao iz zatvora.

- Čini mi se da najgore ja prolazim ovde što sam možda malo drugačiji od svih i vidim da se zadužujem ovdje za novac za koji sam čuo od vas i Zvonceta. Ti mi pišeš i deset puta mi kažeš da ti iznesem svoj plan i da sam ti dužan novac i sve da nisu okolnosti kakve su bile, a bile su katastrofalne i sve da ja već se nisam najviše tu isprsio i sve da ja neću i dalje da pomognem kao što hoću, ovo meni ne može da se kaže nikako i ni u jednoj varijanti. Ja ne volim da sam donosim odluke niti trčim sa rasuđivanjem. Malo sam se posavetovao sa našim zajedničkim prijateljem koji je upućen u sve i pre mene mnogo više i kaže baš zbog toga što si bezrezervan da pomogneš, to ti se i dešava. Tako mi se i čini na kraju da bude. Ja sam bio u zatvor i ovde su se mogo loše stvari desile koje se nisu dešavale do kad sam ja bio na slobodi i mislim da se većina ne bi ni desile nego su stvari ispale iz koloseka. Nisam mogao da pohvatam, čak skoro ni sad ne mogu sve, ko sa kim što radi ali sam vidio mogo ružnih stvari i priča ovih meseci od kad sam izašao, a ticale su se lično mene - piše Vukotić i objašnjava:

- Shvatam da su većina od vas kao i mogi drugi bili zatrovani, ali mislim da bi 99 posto ljudi na mom mestu posle svih tih priča i dešavanja verovatno napravilo zid oko sebe, što ja nisam uradio. Da ne pominjemo više da sam ja, jer ovde pričam za sebe samo, dao oko 700 hiljada evra za vas i platio advokata i računao da sad tek treba da skupim para da pokusam da vsm pomognem. Eto najviše sam se fokusirao na vas dvojicu jer imate poternice pa bi onda lakše drugoj dvojici pomogao. Što se tiče dogovora ovih o kojima pišeš, staviti na svaki posao po dva komada to sam ti već napisao onaj dan, ja niti sam pravio kakve dogovore niti bih pravio takve jer znam što se dešava, a i kad bih nekim slučajem pravio bilo kakve, znači li to da ovih 5-6 poslova koji su pali treba da računamo u to i ovih 5 milliona koje sam ja pokraden sam i prodat i namešten u poslu. To su teške stvari sve i priče i ja ne volim sa ljudima koje cenim kao što vas cenim da pričam!

Podsetimo, Jovan Vukotić ubijen je u Istanbulu 8. septembra 2022. godine, a za njegovo ubistvo u Turskoj su uhapšeni pripadnici "kavačkog klana" koji se sumnjiče da su organizovali ovu likvidaciju.

